Две предприимчивые дамы обустроили на Крымском полуострове нарколабораторию. В гости нагрянула ФСБ

Подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика «мефедрона» обнаружили в Севастополе оперативники регионального управления ФСБ.

Установлено, что две местные жительницы 1988 и 1981 годов рождения в ноябре 2019 года наладили производство синтетического наркотика «мефедрон», который сбывали посредством оптовых закладок на территории Севастополя… Женщины были задержаны сотрудниками ФСБ после приготовления очередной партии наркотика. В ходе обследования квартиры одной из подозреваемых, где размещалась лаборатория, обнаружены и изъяты наркотическое средство «мефедрон» общей массой около килограмма, прекурсоры и реактивы для его производства, а также специализированное оборудование, — сообщает пресс-служба УФСЮ по РК и г. Севастополю.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт наркотических средств в крупном размере).

Но это еще не все! Также возбуждено уголовное дело в отношении двух курьеров из Симферополя, изъявших одну из закладок наркотика, предположительно изготовленного в указанной лаборатории. Им вменяются преступления по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). В Севастополе курьеры сбывали мефедрон, привезенный из Липецка, а наркотик из Севастополя планировали сбывать посредством закладок в Краснодарском крае.

В результате спецоперации из незаконного оборота изъято порядка 2,5 кг наркотического средства «мефедрон» на общую сумму по ценам «черного рынка» около 6,75 млн. рублей, – подытожили в УФСБ.

Предприимчивым дамам и их шустрым курьерам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются все подробности совершенных преступлений.