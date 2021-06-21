Две сотни военнослужащих российской армии помогут привести в порядок Ялту

Около 200 военнослужащих российской армии помогут привести в порядок Ялту. По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, в ближайшее время планируется ряд масштабных мероприятий по уборке города.

В течение трех дней военнослужащие будут помогать приводить в порядок наш прекрасный город, большое спасибо им за это. Также от души выражаю благодарность регионам Крыма, откуда в Ялту прибывает большое количество специализированной техники, — сообщила Янина Павленко.

Также по словам главы администрации, по инициативе председателя Государственного Совета Крыма Владимира Константинова и депутатов Госсовета РК, в среду на всей территории муниципалитета состоится общекрымский субботник, в котором ожидается участие до 2 тысяч человек.

Фото: администрация Ялты.