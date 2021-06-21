Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Две сотни военнослужащих российской армии помогут привести в порядок Ялту

crimeapress_news



реклама в крыму
Две сотни военнослужащих российской армии помогут привести в порядок Ялту

Две сотни военнослужащих российской армии помогут привести в порядок Ялту

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:27 21.06.2021

Около 200 военнослужащих российской армии помогут привести в порядок Ялту. По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, в ближайшее время планируется ряд масштабных мероприятий по уборке города.

В течение трех дней военнослужащие будут помогать приводить в порядок наш прекрасный город, большое спасибо  им за это. Также от души выражаю благодарность регионам Крыма, откуда в Ялту прибывает большое количество специализированной техники, — сообщила Янина Павленко.

Также по словам главы администрации, по инициативе председателя Государственного Совета Крыма Владимира Константинова и депутатов Госсовета РК, в среду на всей территории муниципалитета  состоится общекрымский субботник, в котором ожидается участие до 2 тысяч человек.

Две сотни военнослужащих российской армии помогут привести в порядок Ялту

Фото: администрация Ялты.

Две сотни военнослужащих российской армии помогут привести в порядок Ялту

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.