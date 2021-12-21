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Две тысячи новобранцев начали прохождение военной службы на кораблях и в частях Черноморского флота

Две тысячи новобранцев начали прохождение военной службы на кораблях и в частях Черноморского флота

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 19:09 21.12.2021

С начала осеннего 2021 года призыва граждан на военную службу более 2 000 новобранцев прибыли для прохождения военной службы на корабли и в воинские части Черноморского флота. На данный момент общее количество прибывших военнослужащих составляет более 90 процентов от запланированного числа призывников. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

После прибытия на флот все военнослужащие осеннего призыва прошли подготовительный курс, в ходе которого получили знания и навыки по основным направлениям общевойсковой подготовки, — говорится в сообщении.

На Черноморском флоте ожидают еще одну группу молодого пополнения, после прибытия которой план призыва будет выполнен в полном объёме.

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В связи с действующим комплексом противоэпидемиологических мероприятий после прибытия молодого пополнения к местам прохождения службы военнослужащие на 14 дней размещаются в отдельной казарме, при этом их питание и обучение организовано отдельно от остальных военнослужащих. Контроль состояния здоровья новобранцев осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки.

Две тысячи новобранцев начали прохождение военной службы на кораблях и в частях Черноморского флота

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