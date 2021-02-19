Движение по трассе «Таврида» останется закрытым до субботы. А там… как погода позволит

Но подрядчика, ответственного за содержание трассы, будут менять.

Движение транспорта по трассе «Таврида» на востоке Крыма будет ограничено до утра субботы из-за сложных погодных условий, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Движение на трассе будет ограничено до утра. С утра, с 7 часов будет принято решение исходя из погодных условий, — заявил Аксёнов.



Он призвал водителей воздержаться от выезда на трассу «Таврида».

При введении режима ЧС нами было принято решение закрыть движение по трассе в связи с тем, что в районе Керчи, села Горностаевка, пгт. Багерово образовалась пробка. Снег не идет, но есть сильный ветер, который сдувает снег с полей в больших объемах. Это не дает возможности убрать дорогу, снегоуборочная техника не справляется, — отметил Глава РК.

По его словам, транспортный затор у Горностаевки устранили только к вечеру.

Вывели все легковые автомобили, но трасса пока закрыта. Со стороны Крымского моста в сторону Крыма въезд открыт только для жителей Керчи. На месте находятся вице-премьеры Игорь Николаевич Михайличенко и Евгений Константинович Кабанов. Обстановку мне докладывают каждые полчаса. По моему обращению подключена техника Минобороны, Росгвардии, «Черноморнефтегаза». Сейчас на трассе остаются фуры, которые стоят по ходу движения в сторону Симферополя. Дана команда обойти всех водителей, определить, кому какая нужна помощь. Легковой транспорт размещен в Керчи. Глава администрации города Сергей Вадимович Бороздин докладывает, что людям будут предоставлены гостиницы, сейчас подсчитывают, сколько людей надо разместить. Горячее питание будет оплачено за счет республиканского бюджета, — уточнил Аксёнов.

Он отметил, что решение принято из-за тяжелых погодных условий и недостаточной работы подрядной организации по очистке дороги. Аксенов сказал, что количество работающей техники на дороге не соответствует заявленной.

Отмечу, что подрядчик, ответственный за уборку дороги от снега, не справился с ситуацией. Готовлю на завтра обращение в федеральные органы власти, решением которых был выбран этот подрядчик. К сожалению, на трассе мы видим только 10 комбинированных дорожных машин (КДМ), хотя подрядчик рассказывает о 24. При этом по всей территории Республики Крым работает 127 КДМ, они занимаются расчисткой снега, — добавил Аксёнов.

Напомним, подрядчик, ответственный за содержание трассы «Таврида» в Крыму в 2021 году, — ООО «ЕТС Крым». Компания зарегистрировано в Симферополе 20 октября 2014 года. Уставной капитал предприятия составляет 10 тыс. рублей, численность персонала – 36 сотрудников. В 2019 году доход предприятия составил 27, 2 млн. рублей. Учредителем предприятия является ООО «Евротрансстрой», зарегистрированное 26 августа 2008 года в Москве.

Государственный контракт на оказание услуг по содержанию автомобильной дороги «Керчь – Симферополь – Севастополь» («Таврида») заключен после проведения конкурентных процедур. Закупка была размещена в Единой информационной системе. Стоимость контракта составила 732 186 699 рублей. Контракт предусматривает исполнение ряда мероприятий в соответствии с ГОСТами и нормативами по содержанию федеральных автодорог, в том числе работы по обработке дороги и искусственных сооружений на ней противогололедными материалами.