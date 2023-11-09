Двое севастопольских водителей ответят по закону за сбитых оленей

Никаких шуток про нерадивых пешеходов, действительно, оленей.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура взыскивает ущерб с водителей транспортных средств, сбивших оленей на автодороге «Танковое – Оборонное».

Установлено, что 5 июля 2023 года в вечернее время в районе с. Черноречье автобус ПАЗ, за рулем которого был водитель АО «Балаклавское рудоуправлением им. А.М. Горького», совершил наезд на выбежавшего на автомобильную дорогу благородного оленя. Вечером 14 июля 2023 года на том же участке дороги легковой автомобиль «Фольксваген-Поло» сбил еще одного оленя. В результате дорожно-транспортных происшествий животные погибли. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, в общей сложности составил 140 тыс. рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

В соответствии с требованиями закона физические и юридические лица, чья деятельность связана с использованием транспортных средств, обязаны возместить вред, причиненный этими транспортными средствами, в том числе вред объектам животного мира.

В связи с этим природоохранный прокурор направил в суд два исковых заявления о взыскании с АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького» и водителя легкового автомобиля ущерба, причиненного гибелью животных, — уточнили в надзорном ведомстве.

Иски прокуратуры находятся на рассмотрении Балаклавского районного суда г. Севастополя и Сакского районного суда Республики Крым.