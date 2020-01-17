Двоих севастопольцев будут судить за незаконное хранение оружие

По решению Киевского районного суда Севастополя возбуждено уголовное дело в отношении двух севастопольцев, которые незаконно хранили огнестрельное оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК.

Граждане (по уточненным данным) хранили 12 единиц огнестрельного оружия (пулеметы, автоматы, винтовки и пистолеты), 33 боевых патрона, 3 ручные гранаты и 8 единиц холодного оружия в двух гаражных боксах.

Двое мужчин пояснили правоохранителям, что оружие они покупали у других людей или добывали во время раскопок или планировали позже заработать на нем, продавая как сувениры. «Сувениров» набралось на целый взвод.

Севастопольцам 1974 и 1977 года рождения инкриминируют совершение преступлений по части 2 статьи 222 УК РФ – незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов. Мужчинам грозит максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей.