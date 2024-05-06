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Двойные стандарты Европы, право Украины и мирный ский мост
Фото: Росавтодор

Двойные стандарты Европы, право Украины и мирный Крымский мост

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:38 06.05.2024

Евросоюз рассматривает возможный удар Киева по Крымскому мосту в контексте права Украины на самозащиту, заявил представитель дипслужбы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе. На вопрос об отношении Еыросоюза к озвученным планам Киева нанести удар по Крымскому мосту он ответил прямо: «пусть бьют»… в рамках «самозащиты».

Мы обычно воздерживаемся от комментариев по операционным вопросам и вопросам военной стратегии, однако для нас ясно, что Украина воюет за свое выживание и Украина и имеет законное и международно гарантированное право на самозащиту, — цитирует европейского дипломата ТАСС.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица в соцсети X дал понять о предстоящем нападении на Крымский мост. Об этом же неоднократно заявляли украинский президент Владимир Зеленский и другие должностные лица. Чего же не заявлять, если все уже объяснено и санкционировано? В Европе (ох уж эти «двойные стандарты» гуманного общества) твердо говорят: «Украина имеет право».

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Вот интересно… Сегодня в районе Часов Яра был замечен французский «Иностранный легион». С наемниками прямо сейчас сражаются наши десантники. Но мы же связываем напрямую появление французских вояк на линии боевого столкновения с политикой Парижа? Однозначно. Так что там про право России на самозащиту? Во Франции и мостов, и реально военных объектов (пока нетронутых) ох, как немало.

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