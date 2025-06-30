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Двух крымчан обвиняют в государственной измене
фото: скрин видео Центра общественных связей ФСБ России.

Двух крымчан обвиняют в государственной измене

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:22 30.06.2025

Двое жителей Крыма предстанут перед судом по обвинению в государственной измене за передачу СБУ фото и видео объектов критической инфраструктуры и военной техники. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, мужчины 48 и 32 лет были завербованы через Telegram и отправляли собранные материалы в украинский Telegram-бот. Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

Пресечена противоправная деятельность двух граждан, осуществлявших в интересах украинских спецслужб фото- и видеофиксацию объектов критической инфраструктуры и военной техники на территории региона с указанием координат их места расположения и категории сотрудников, дислоцирующихся на объектах, — говорится в сообщении.

Уголовное дело открыто по статье о госизмене. Задержанные дали признательные показания и сейчас находятся под стражей, следственные действия продолжаются.

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источник: РИА Новости Крым 

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