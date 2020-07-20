Двухпалубный «Тигролет» и 40 фотографов — «Летний споттинг» в аэропорту «Симферополь»

Четыре десятка фотографов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Новосибирска, Краснодара, Нижневартовска, Мурманской области и Крыма приняли участие в традиционном «Летнем споттинге» в международном аэропорту «Симферополь». В течение 10 часов любители авиации снимали взлеты, посадки, руление и обслуживание более полусотни самолетов.

В объективы попали отечественные SSJ100 и Як-40, лайнеры Airbus и Boeing, включая широкофюзеляжные Boeing 767, два Boeing 777 и сразу три Boeing 747. Главным сюрпризом споттинга стал прилет двухпалубного Boeing 747 авиакомпании «Россия» в спецливрее «Тигролет». В этом году споттеры снимали самолеты с девяти точек у взлетно-посадочной полосы и перрона, чтобы запечатлеть их с различных ракурсов. Также при выборе точек съемок учитывалось расположение солнца — важной составляющей для работы фотографов, — отмечают в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

По итогам споттинга будет проведен конкурс, и авторы лучших фотографий получат сертификат на перелет от авиакомпании «Азимут», набор сувенирной продукции от Smartavia, модели самолетов от авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Россия» и S7 Airlines, а также сувениры от Пивобезалкогольного комбината «Крым». Споттеры также посоревнуются за рюкзаки с сувенирами от аэропорта Симферополь.

«Летний споттинг» проводится в аэропорту Симферополь с 2017 года. Он приурочен к началу активной фазы летнего сезона и увеличению частоты выполняемых авиакомпаниями рейсов. Следующий споттинг запланирован на осень.

В июле 2020 года рейсы в Крым уже осуществляют 16 авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта Симферополь, как и в прошлом году, составляет 56 направлений полетов.

СПРАВКА: Споттинг — вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолетами и их фотографировании. Местом съемки обычно служит аэропорт или территория за его пределами. В аэропорту Симферополь споттеры снимают заход на посадку, приземление, руление и взлет самолетов. Также они могут понаблюдать и сфотографировать наземные операции по обслуживанию воздушных судов на перроне.

фото предоставлены пресс-службой Международного аэропорта «Симферополь»