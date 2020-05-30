Единый государственный экзамен в этом году всё-таки состоится

И пришло разочарование… Что уж там многие российские школьники-выпускники, два месяца проведя в режиме самоизоляции на дистанционном обучение, таили надежду, что окончание школьной поры для них пройдёт без особых проблем. Другими словами, откровенно ждали, что в этом году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в связи со сложной эпидемиологической ситуацией будет отменён. Но… не тут-то было: поблажек Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) решила не делать. На минувшей недел ведомство опубликовало уточненный план проведения экзаменационной кампании в 2020 году, согласно которому знания выпускников будут оценивать в утверждённом ранее порядке, но «растянув» экзамены на почти полтора летних месяца — весь июль и первую декаду августа.

Как на такой поворот событий отреагировали выпускники? Те, кто всё это время исправно трудился, зубря учебные пособия, вздохнули с облегчением, что не даром тратили время. Ну а те, кто скрещивал пальцы и филонил, надеясь, что экзаменационная компания-2020 их минует, в авральном режиме засели за книги, пытаясь наверстать упущенное.

Но и первые, и вторые активно применяют, с новыми силами приступив к подготовке к официально объявленному Часу «Ч», навыки поиска информации в сети Интернет, полученные в течение двух месяцев дистанционного обучения. Знания пытаются черпать буквально повсеместно. И Всемирная паутина «грызущим гранит науки» в поддержке не отказывает: в процесс «прокачай школьника» включились как специализированные сайты, так и новостные порталы. Тут, к примеру, можно пополнить свой багаж «всезнайки» в том, что касается биологии, проштудировав тесты по ботанике на 50 вопросов.

Что же касается экзаменов кампании-2020 как таковых: этап очной сдачи ЕГЭ стартует 3 июля, а завершится 8 августа. Точное расписание выглядит так:

3 июля — ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

— ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля — массовый ЕГЭ по русскому языку.

— массовый ЕГЭ по русскому языку. 10 июля — по профильной математике.

— по профильной математике. 13 июля — по истории и физике.

— по истории и физике. 16 июля — по обществознанию и химии.

— по обществознанию и химии. 20 июля — по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

— по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 22 и 23 июля — устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни при этом запланированы на 24 июля (по всем предметам кроме русского и иностранных языков) и 25 июля — по всем предметам.

А вот в августе получат шанс всё-таки сдать ЕГЭ те, кто не сможет сделать этого в июле (по уважительной причине!). Экзамены состоятся в начале месяца, чтобы выпускники успели подать документы в вузы:

3 августа — ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам,

— ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа — ЕГЭ по русскому языку,

— ЕГЭ по русскому языку, 7 августа — по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.

— по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа — резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Боятся ли выпускники грядущих испытаний? Большинство — да и своих опасений не скрывают. Отмечают, что этот учебный год с особыми условиями обучения, продиктованными режимом самоизоляции, подорвал веру в собственных знаниях многих.

Специалисты сферы образования, между тем, призывают панику отставить и настроиться на продуктивную работу в июне. Уверяют: каждому, кто учился в школе, сдать ЕГЭ по силам. Ведь заданий вне школьной программы — нет.