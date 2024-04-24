Ефим Фикс вручил именные стипендии Государственного Совета Республики Крым

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс вручил студентам свидетельства о назначении именных стипендий Государственного Совета Республики Крым, пожелав им успехов и побед в науке и реализации своих целей.

Молодежь — это надежда Крыма, его будущее. Свежий взгляд и знания — вот что необходимо для создания Крыма нашей мечты. На выходе это даст фонтанирование идеями, которые будут реализовываться в конкретных практических делах. Таким образом будет создаваться Крым нашей мечты, где все люди будут счастливы от того, что они живут здесь, имеют доступ к инфраструктуре, богатствам республики, и, главное, что будущие специалисты своими знаниями, свежим взглядом на проблемы, а также, опираясь на жизненный опыт наставников, внесут достойный вклад в дальнейшее развитие Крыма, — сказал первый вице-спикер обращаясь к стипендиатам.

Ефим Фикс назвал символичным получение свидетельств в юбилейный для Крыма и всей России год:

Этот год ознаменован двумя знаковыми датами: 10–летие Крымской весны, которая открыла для нас дорогу к созиданию, к реализации своего внутреннего потенциала и своей мечте, и 80-летие освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Радует, что на груди наших лауреатов георгиевские ленточки, символизирующие нашу память, глубокое уважение и внимание к тем, кто защищал и освобождал полуостров во время Великой Отечественной войны, а также к тем, кто сегодня находится на линии боевого сопротивления, выполняя задачи специальной военной операции. Настанет день, когда будет поставлена точка в уничтожении фашизма и нацизма на земле.

По словам председателя Комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета РК Сергея Додонова, именные стипендии являются моральной и материальной формой поощрения, направленной на стимулирование студентов, которые проявили выдающиеся способности, достигли значительных успехов в учебе, ведут активную научно-исследовательскую и общественную работу.

В соответствии с Постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым именные стипендии в размере 7 тысяч 700 рублей каждая вручены:

имени В. И. Вернадского:

— Александре Афониной, студентке 3-го курса направления подготовки «Политология» Института «Таврическая академия»;

— Дарье Петровой, студентке 2-го курса магистратуры направления подготовки «История» Института «Таврическая академия»;

— Исмигуль Саламовой, студентке 1-го курса магистратуры направления подготовки «Туризм« Института «Таврическая академия»;

— Анастасии Осокиной, студентке 4-го курса направления подготовки «Графика» Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна;

— Дарье Помозовой, студентке 2-го курса направления подготовки «Педагогическое образование» Института педагогического образования и менеджмента;

имени Б. Е. Патона:

— Илье Горваль, студенту 4-го курса направления подготовки «Автоматизация технологических процессов производств» Академии строительства и архитектуры;

— Алексею Халилову, студенту 3-го курса направления подготовки «Строительство» Академии строительства и архитектуры;

имени В. А. Сухомлинского:

— Вячеславу Войтенко, студенту 3-го курса направления подготовки «Прикладная информатика» Гуманитарно-педагогической академии;

— Виктории Малыхиной, студентке 4-го курса направления подготовки «Экономика» Гуманитарно-педагогической академии;

имени Я. И. Рязанова:

— Марии Елиной, студентке 3-го курса направления подготовки «Садоводство» Агротехнологической академии;

имени К. Г. Воблого:

— Эрнесту Аблитарову, студенту 4-го курса направления подготовки «Экономика» Института экономики и управления;

— Зинаиде Жаворонковой, студентке 2-го курса магистратуры направления подготовки «Торговое дело« Института экономики и управления;

— Анастасии Згонниковой, студентке 3-го курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» Института экономики и управления;

— Олесе Колодяжной, студентке 2-го курса магистратуры направления подготовки «Экономики» Института экономики и управления;

имени И. В. Курчатова:

— Осману Бекирову, студенту 2-го курса магистратуры направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» Физико-технического института;

— Юлии Шмалько, студентке 2-го курса магистратуры направления подготовки «Техническая физика» Физико-технического института;

имени С. И. Георгиевского:

— Дмитрию Астафурову, студенту 6-го курса направления подготовки «Лечебное дело» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени Георгиевского;

— Урие Бекаевой, студентке 5-го курса направления подготовки «Стоматология» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени Георгиевского;

— Полине Ермачковой, студентке 6-го курса направления подготовки «Лечебное дело» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени Георгиевского;

— Наталье Мягкой, студентке 5-го курса направления подготовки «Лечебное дело» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени Георгиевского;

— Яне Хохловой, студентке 6-го курса направления подготовки «Лечебное дело» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени Георгиевского;

— Александре Щербаковой, студентке 6-го курса направления подготовки «Лечебное дело» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени Георгиевского;

— Софии Юнси, студентке 6-го курса направления подготовки «Педиатрия» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени Георгиевского;

имени Исмаила Гаспринского:

— Алёне Горбовой, студентке 3-го курса филологического факультета Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова;

— Зареме Эмировой, студентке 4-го курса факультета психологии и педагогического образования Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова;

имени А. П. Жорича:

— Тамилле Гасановой, студентке 4-го курса факультета подготовки специалистов для судебной системы Крымского филиала Российского государственного университета правосудия;

— Елизавете Гевак, студентке 4-го курса факультета подготовки специалистов для судебной системы Крымского филиала Российского государственного университета правосудия;

— Маргарите Кандауровой, студентке 3-го курса факультета подготовки специалистов для судебной системы Крымского филиала Российского государственного университета правосудия;

— Анастасии Михайловой, студентке 5-го курса направления подготовки «Судебная и прокурорская деятельность» Крымского филиала Российского государственного университета правосудия;

имени С. К. Беспалова:

— Веронике Хадускиной, слушателю 5-го курса, специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности» Крымского филиала Краснодарского университета МВД России;

имени Л. В. Щербы:

— Софье Королеве, студентке 4-го курса магистратуры направления подготовки «Филология» Института филологии;

— Анастасии Рейновой, студентке 2-го курса магистратуры направления подготовки «Филология» Института филологии.

Фото и материалы: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым.