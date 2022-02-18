Экипаж гвардейского ракетного крейсера «Москва» провел артиллерийские стрельбы в Черном море

Флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва» выполнил артиллерийские стрельбы в полигонах боевой подготовки в Черном море, в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова.

По замыслу учения артиллерийские комплексы применялись для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника, который пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота. В качестве воздушных целей использовались светящиеся авиационные бомбы, сброшенные в полигонах боевой подготовки экипажами самолетов морской авиации, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Также в рамках учения боевые расчёты гвардейского ракетного крейсера «Москва» выполнили артиллерийские стрельбы по надводным целям. Для имитации кораблей противника на длинных дистанциях использовались корабельные щиты-мишени, а для стрельбы на короткие – макеты плавающих морских мин.

Всего в ходе отработки огневых задач личным составом ракетно-артиллерийской боевой части корабля поражено более 50 морских и воздушных целей условного противника.

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