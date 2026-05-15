Экс-мэра Керчи осудили за превышение полномочий — 5,6 лет колонии

1 июня 2024 года мэр Керчи Святослав Брусаков уволился по собственному желанию . Такое решение он принял по итогам разговора с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Ранее Брусаков получил предупреждение главы за плохую работу по поддержанию чистоты в городе и «слабый контакт с местными жителями».

Крымчанка отправится в колонию на 5,5 лет за призывы ударить по пункту пропуска

