Экс-мэра Керчи осудили за превышение полномочий — 5,6 лет колонии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:55 15.05.2026

Суд приговорил бывшего главу администрации Керчи к 5,5 годам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Керченского городского суда, речь идет о Святославе Брусакове. Экс-мэр признан виновным в совершении преступлений по двум эпизодам.

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Также он лишен права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на три года, добавили в суде.

Кроме того, суд приговорил к четырем годам лишения свободы экс-начальника департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Керчи. Она также признана виновной в превышении полномочий.

Приговор в законную силу не вступил.

1 июня 2024 года мэр Керчи Святослав Брусаков уволился по собственному желанию. Такое решение он принял по итогам разговора с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Ранее Брусаков получил предупреждение главы за плохую работу по поддержанию чистоты в городе и «слабый контакт с местными жителями».

источник: РИА Новости Крым

