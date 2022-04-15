Почти четверть века колонии строгого режима. Вердикт Верховного суда Крыма

Верховный суд Крыма вынес приговор по уголовному делу об убийствах и разбое.

Верховный Суд Республики Крым на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя региона. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — сообщили в крымской прокуратуре.

В сентябре 2020 года в парковой зоне близ переулка Гренажный Центрального района Симферополя при производстве земляных работ был обнаружен скелетированный труп неизвестного мужчины, завернутый в полиэтиленовые пакеты. Экспертиза установила, что его смерть носила криминальный характер, причиной которой стали огнестрельные ранения в голову.

По факту убийства гражданина Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю было возбуждено уголовное дело. Следователями и следователями-криминалистами при анализе данных о без вести пропавших гражданах и ранее объявленных в розыск была установлена предположительная личность жертвы, а проведенная ДНК-экспертиза подтвердила эту версию. Погибшим оказался житель Симферополя, пропавший в феврале 2014 года, — рассказали в Следкоме.

Сотрудниками управления криминалистики ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска МВД России по Республике Крым была проведена тщательная работа по раскрытию преступления прошлых лет, в результате чего было изобличено лицо, причастное к совершению этого особо тяжкого преступления. По подозрению был задержан безработный житель Симферополя.

Установлено, что в феврале 2014 года обвиняемый обратился к своему знакомому, занимавшемуся посреднической деятельностью при реализации автомобилей, с просьбой об оказании содействия в приобретении транспортного средства. Мужчина прибыл в домовладение, где проживал подсудимый, для передачи ему дорогостоящего автомобиля. Злоумышленник избил и выстрелил в своего знакомого, в результате мужчина скончался. Чтобы скрыть следы преступления, ночью мужчина вывез труп в район переулка Гренажный, где захоронил. Похищенным автомобилем он распорядился по своему усмотрению.

В 2016 году подсудимый аналогичным образом убил еще одного крымчанина. Используя поддельные документы, завладел принадлежащим ему автомобилем и квартирой стоимостью порядка 4 млн. рублей.

При обыске по месту жительства задержанного и иных используемых им помещений изъято большое количество предметов и вещей, указывающих на его причастность к совершенным преступлениям. Более того, злоумышленник был задержан в куртке одного из убитых им знакомых, что подтвердила супруга погибшего мужчины, — отметили в Следственном комитете.

В ходе следствия следователем управления по расследованию особо важных дел собрана достаточная доказательственная база.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил мужчине наказание в виде 23 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда в размере 5 млн. рублей. Приговор в законную силу не вступил.