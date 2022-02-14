Эксперт оценила совет губернатора лечить омикрон «Арбидолом»

Новость о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор посоветовал жителям региона самостоятельно лечиться от COVID, рекомендованными Минздравом препаратами, включая «Арбидол», «взорвала» интернет-пространство.

В своем обращении чиновник призвал земляков подготовиться к самостоятельному лечению коронавирусной инфекции в условиях ухудшения эпидемической ситуации из-за нового штамма, сообщает «Ридус».

Каждый может внести свой вклад в борьбу с пандемией, – отметил Моор и порекомендовал принимать «Арбидол» (международное название «Умифеновир»), парацетамол, витамин С, лекарства от боли в горле и сосудосуживающие капли в нос.

По мнению специалистов, такой совет от главы Тюменской области полностью соответствует рекомендациям Минздрава РФ.

Предложенный набор соответствует методическим рекомендациям Минздрава и протоколам ведения для пациентов с ОРВИ, гриппом и ковидом для этиотропного лечение и симптоматической терапии, – отметила Елена Карева, один из ведущих фармакологов РФ.

«Арбидол» имеет положительный опыт клинического применения и благоприятный профиль безопасности (больше ста двадцати доклинических и клинических исследований). Профессор Карева подчеркнула, что Министерство здравоохранения России берет во внимание только актуальные научные данные и результаты проведенных в РФ доклинических исследований, а также анализирует опыт клинического применения. Это позволило ведомству принять решение включить «Умифеновир» в обновленную версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

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