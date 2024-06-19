«Уральские авиалинии» подали иск к аэропорту «Симферополь» из-за влетевшей в двигатель птицы

В апреле 2024 года авиакомпания «Уральские авиалинии» подала иск в Арбитражный суд Республики Крым к аэропорту Симферополя на сумму 25 592 561,8 рублей. Суть иска не раскрывалась.
25 апреля 2021 года при взлете в аэропорту Симферополя воздушное судно столкнулось с птицей, в следствие чего воздушное судно получило значительные повреждения. Авиакомпании потребовалось замена шести лопаток (двигателя), — сообщила по видеосвязи представитель истца Лариса Золотарева.
По ее словам, между авиакомпанией и аэропортом заключено соглашение о наземном обслуживании, которое предусматривает, в том числе и орнитологическое обеспечение при взлете и посадке, в частности недопущения столкновения самолета с птицами. «Считаем, что в связи с недобросовестным оказанием услуг, были причинены убытки авиакомпании», — отметила представитель истца.
Позиция аэропорта
В свою очередь представитель ответчика Оксана Витковская сообщила, что аэропорт не согласен с иском.
Мы считаем, что истец не предоставил в материалы дела доказательства, подтверждающие факт ненадлежащего исполнения обязательств ответчиком, а также доказательства, подтверждающие причинную связь и размер понесенных убытков, — сообщила Витковская.
По ее словам, доказательств того, что в двигатель попала птица, нет. Все орнитологическое оборудование работало и было исправным. Окончательное решение о взлете принимается командиром воздушного судна.
Командир трижды был предупрежден о перелете птиц и все равно принял решение взлетать, — отметила она.
Следующее заседание состоится 18 июля. До него стороны процесса ознакомятся с заявленными ходатайствами.
источник: ТАСС
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С тегами: аэропорт Симферополя