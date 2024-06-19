«Уральские авиалинии» подали иск к аэропорту «Симферополь» из-за влетевшей в двигатель птицы

ОАО «Уральские авиалинии» сообщили суть претензий к аэропорту «Симферополь» и считают, что аэропорт не выполнил орнитологическое обеспечение во время взлета самолета авиакомпании 25 апреля 2021 года, в связи с чем попавшая в двигатель птица привела к ущербу в 25,5 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент

В апреле 2024 года авиакомпания «Уральские авиалинии» подала иск в Арбитражный суд Республики Крым к аэропорту Симферополя на сумму 25 592 561,8 рублей. Суть иска не раскрывалась.

25 апреля 2021 года при взлете в аэропорту Симферополя воздушное судно столкнулось с птицей, в следствие чего воздушное судно получило значительные повреждения. Авиакомпании потребовалось замена шести лопаток (двигателя), — сообщила по видеосвязи представитель истца Лариса Золотарева.

По ее словам, между авиакомпанией и аэропортом заключено соглашение о наземном обслуживании, которое предусматривает, в том числе и орнитологическое обеспечение при взлете и посадке, в частности недопущения столкновения самолета с птицами. «Считаем, что в связи с недобросовестным оказанием услуг, были причинены убытки авиакомпании», — отметила представитель истца.

Позиция аэропорта

В свою очередь представитель ответчика Оксана Витковская сообщила, что аэропорт не согласен с иском.

Мы считаем, что истец не предоставил в материалы дела доказательства, подтверждающие факт ненадлежащего исполнения обязательств ответчиком, а также доказательства, подтверждающие причинную связь и размер понесенных убытков, — сообщила Витковская.

По ее словам, доказательств того, что в двигатель попала птица, нет. Все орнитологическое оборудование работало и было исправным. Окончательное решение о взлете принимается командиром воздушного судна.

Командир трижды был предупрежден о перелете птиц и все равно принял решение взлетать, — отметила она.

Следующее заседание состоится 18 июля. До него стороны процесса ознакомятся с заявленными ходатайствами.

источник: ТАСС