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Иллюстрация: pxhere.com

Эксперты: как получить налоговый вычет при покупке недвижимости

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:14 24.01.2022

После покупки недвижимости в ипотеку, отмечают эксперты Домклик, вы можете вернуть себе часть денег — получить налоговый вычет.

Напомним самое важное о получении вычета и расскажем, почему сейчас — самое подходящее время подать документы.

Положен ли вам налоговый вычет

Вы сможете получить имущественный вычет, если вы:

  • Официально работаете и платите подоходный налог
  • Не оформляли налоговый вычет по жилью, купленному до 2014 года
  • Оформили налоговый вычет в 2014 году или позже, но еще не исчерпали всю сумму

За что можно получить имущественный налоговый вычет

  • Покупка квартиры, частного дома, комнаты, доли, участка с жилым домом или под строительство
  • Строительство жилья
  • Проценты по ипотечному кредиту
  • Отделку и ремонт квартиры в новостройке, если она куплена у застройщика и продавалась без отделки

Сумма налогового вычета

Вы можете получить вычет в размере 13% от стоимости жилья и отделки и 13% от суммы процентов по ипотеке, но не больше 650 тысяч рублей.

Почему так: максимальная сумма для расчета вычета за покупку недвижимости и отделку — 2 миллиона, а за проценты по ипотеке — 3 миллиона. Если ваша недвижимость стоит больше 2 миллионов, вычет всё равно рассчитают только от 2 миллионов. Так гласит закон.

Важно: налоговый вычет за отделку и ремонт не увеличивает общую сумму вычета, а входит в вычет за покупку жилья.

Однако если вы в браке, при определенных условиях каждый из супругов сможет получить до 650 тысяч, то есть в общей сложности — до 1,3 миллионов рублей.

Как рассчитать налоговый вычет

Рассчитать сумму налогового вычета просто. Если ваша недвижимость стоит меньше 2 миллионов рублей, просто умножьте стоимость на 0,13. Именно такую сумму вы получите. То же с процентами по ипотеке.

Если недвижимость стоит больше, за покупку можно будет получить только до 260 тысяч, а за проценты — до 390 тысяч рублей.

Когда можно подать документы на вычет

Если вы купили недвижимость в 2020 году или раньше, вы можете подать документы на вычет уже сейчас. Получение вычета — довольно длительный процесс. И если подать документы сейчас, к маю вы получите деньги.

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Если вы купили недвижимость в этом году, подать документы можно будет только в следующем, так как декларация 3-НДФЛ, необходимая для получения вычета, подается только за целый календарный год. Единственная возможность в этом случае получить налоговый вычет в 2021 году — оформить его через работодателя.

Какие документы нужны для получения вычета

  • Паспорт
  • Заявление на налоговый вычет
  • Декларация 3-НДФЛ
  • Справка 2-НДФЛ за нужный период
  • Копия договора купли-продажи или долевого участия
  • Выписка из ЕГРН или акт приема-передачи
  • Документы, подтверждающие ваши расходы
  • Справка об уплаченных по ипотеке процентах — при оформлении вычета за проценты. Ее можно заказать в личном кабинете Домклик
  • Реквизиты карты или счета для перечисления средств

Список может немного отличаться в зависимости от типа недвижимости и вычета. Узнать точный список можно в налоговой службе.

При оформлении вычета за отделку есть много нюансов. Подробно о них написали здесь: «Как получить налоговый вычет за отделку квартиры».

Как получить вычет проще

Если вы купили недвижимость в ипотеку Сбера, вы можете воспользоваться Сервисом возврата налогов.

Стоимость услуги — 2 199 рублей. Наш налоговый консультант поможет вам рассчитать максимальную сумму вычета, соберет документы и оформит за вас декларацию. Вам останется только передать документы в налоговую — на сайте или лично.

Услуга упрощает процесс, так как в каждом случае есть нюансы, которые могут влиять на сумму и возможность получения вычета. Вам не придется несколько раз подряд обращаться в налоговую службу с документами, чтобы всё точно рассчитать и правильно оформить. Кроме того, декларация, которую оформит наш консультант, поможет вам сразу получить и другие виды вычета, если они вам положены — например, за обучение или лечение.

Как быстро вы получите налоговый вычет

После подачи документов у налоговой службы есть 3 месяца на их рассмотрение. Еще месяц занимает перечисление денег. Такой срок предусмотрен законом.

Источник: Домклик

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