Эксперты: ОСАГО на защите имущества

В нынешней нестабильной ситуации, говорят эксперты, россиянам необходимо сосредоточиться на поддержке и сохранении своего имущества, в том числе автомобилей, которые уже значительно выросли в стоимости. В связи с этим ОСАГО, как один из крупнейших сегментов российского страхового рынка, сейчас выходит на первый план, считает вице-президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Сейчас как никогда становится ценно сохранить то имущество, которое есть. Поэтому страхование — это очень хороший и правильный инструмент защиты, тем более что в ходе индивидуализации страховщики научились рассчитывать справедливый тариф. Да, стоимость автомобилей увеличилась и, вероятно, заменить старую машину на новую для граждан будет все сложнее, но страхование ОСАГО призвано защищать автомобили россиян и является гарантом того, что в случае аварии «железный друг» будет восстановлен и замену ему искать не придется.

Страховщики и регулятор делают всё возможное, чтобы удержать стабильную ситуацию на рынке обязательного автострахования. Так, подписанный Президентом РФ законопроект, который позволяет Центробанку временно менять тарифы ОСАГО чаще раза в год, направлен в первую очередь на защиту прав потребителей услуг «автогражданки». Это поможет страховщикам быстро адаптироваться в постоянно меняющейся обстановке и своевременно актуализировать цены, подстраивая их под нужды рынка.

Многие годы ОСАГО является крупнейшим социальным проектом с более 40 млн договоров на территории РФ и сегодня остается одним из столпов социальной защиты для российских автомобилистов. Благодаря продолжающему функционировать сегменту «автогражданки» граждане знают, что могут рассчитывать на восстановление автомобиля или компенсацию по вреду и здоровью в случае ДТП, — объясняет депутат Госдумы VI созыва Александр Тарнавский.

В свою очередь руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов напоминает, что, заключая договор «автогражданки», страхователь платит премию и своим добросовестным поведением обеспечивает минимальный уровень риска для остальных участников дорожного движения, что особенно важно. В свою очередь страховщик формирует резервы для обеспечения страхового возмещения стороне пострадавшей в результате ДТП.

Страхование по своей сути предназначено для обеспечения стабильности в условиях неопределённости. То есть в настоящий момент роль и значение обязательного автострахования многократно возросли. Разумеется, ОСАГО может помочь лишь с решением тех проблем, для решения которых оно когда-то было создано. Но, в условиях высокого стресса, в котором находится сейчас большая часть людей, в том числе водителей, наличие гарантий компенсации ущерба чрезвычайно важно, — подчеркивает Андрей Крупнов. — Это касается и вопросов взаимодействия людей в условиях ДТП, как водителей, так и пешеходов. Стрессовая ситуация в разных людях пробуждает разные реакции, и страхование поможет сохранять цивилизованное общение, поскольку решение конфликта (неизбежно возникающего вследствие ДТП) будет зависеть не от способности его участников проявить или ответить на агрессию второй стороны, а от объективных правил и надёжности системы страхования.

Источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»

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