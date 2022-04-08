Экспорт продукции АПК из Крыма в 2022 году составил 3,5 млн долларов США

Экспорт сельхозпродукции из Республики Крым с января по март 2022 года составил 3,5 млн долларов США. С начала года региональный проект «Экспорт продукции АПК» исполнен на 27%.

По итогам реализации регионального проекта в 2024 году запланировано экспортировать сельхозпродукции на 15 млн долларов США в сопоставимых ценах. С начала 2022 года Республика Крым в основном экспортировала мясную продукцию, а также продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

Напомним, региональный проект в республике реализуется в рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

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