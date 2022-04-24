Электронный полис ОСАГО: как оформить без лишних усилий, но с выгодой

В последнее время об обязательном страховании автогражданской ответственности говорят много. В основном, конечно, с точки зрения растущей год от года стоимости полисов, а также по поводу «выгоды», которую можно получить, если всё-таки дорожное происшествие случилось и страховка идёт в ход. Причём мнения о пользе такого вида страхования разнятся кардинально. Одни не видят в нём смысла, другие говорят, что так или иначе, но ОСАГО при дорожных проблемах «работает в помощь».

Но как бы там ни было, а факт остаётся фактом: сегодня полисы обязательного страхования автогражданской ответственности — дело для всех российских автомобилистов из разряда «добровольно-принудительных», так что оформлять их доводится в любом случае. Правда, здесь есть ещё один момент: большинство водителей сходятся во мнении, что оформить ОСАГО бывает не так просто. Точнее, просто — если действовать по принципу «Мы за ценой не постоим», и непросто — если есть задача сэкономить, получив при этом максимум в случае реализации полиса. Да ещё и при этом избежать встречи с мошенниками, число которых… что уж там… растёт в прогрессии — ведь электронные полисы сегодня не требуют посещения офисов страховщиков на стадии оформления, а Интернет, к сожалению, даёт большой простор для совершения афер.

Так, как же оформить автогражданку без лишних усилий, но с выгодой как с точки зрения экономии, так и с гарантией, что в случае необходимости она «сработает» как следует?

ОСАГО онлайн — сервис сервису рознь

И это действительно так. Сервисов, которые занимаются оформлением ОСАГО онлайн, сейчас не один десяток. Однако, доверять решение задачи первому попавшемуся точно не стоит. Многие по сути не отвечают за то, что делают, тогда как деньги за оказание услуги заявители платят реальные. Что делать? Выбирать крупные ресурсы и с репутацией. Таковых немного и они у всех на слуху. В лидерах здесь, в частности — Ozon.ru. Оформить электронный полис ОСАГО через этот интернет-магазин можно во всех ведущих страховых компаниях России. Причём на выбор, потому как сервис являет собой агрегатор предложений. А значит есть возможность сделать автогражданку по оптимально выгодной стоимости:

Не нужно делать расчет отдельно в каждой страховой компании – достаточно заполнить анкету — и получить предложения, чтобы сделать оптимальный выбор для себя. Наши цены не отличаются от цен на сайтах страховых компаний. Вы экономите своё время и деньги, сравнив цены сразу от нескольких крупных страховщиков и выбрав наиболее оптимальный вариант, — поясняют специалисты Ozon.

Ещё один плюс: ресурс создал удобный сервис для тех, кто «заходит на второй круг» и очередную автогражданку оформляет здесь же — продление полиса не требует усилий в принципе. Ну и полис, оформленный через Озон-страхование потерять невозможно — он всегда будет храниться в личном кабинете пользователя портала.

Почему однозначно не стоит «связываться» с малоизвестными ресурсами, пусть даже и обещающими безупречный сервис. В отличие от крупных ресурсов, они, как правило, не находятся под контролем надзорных органов. Да и, как показывает практика, далеко не все страховые компании, значащиеся в списках такого рода сервисов, не всегда и знают об этом. Проблем может, конечно, и не быть… Но зачем рисковать, когда есть более… скажем так… здоровая альтернатива.

И! Страховые компании, которые работают с таким видом страхования, довольно жёстко контролируют. Это лицензированный вид деятельности. Так вот, если по состоянию на 31 января 2017 года лицензию на ОСАГО имели 70 компаний, то к 14 февраля 2022 года таких осталось только 36. И это ещё один повод оформлять полис через крупные ресурсы-агрегаторы, которые однозначно отслеживают такую информацию, сотрудничая с Российским союзом автостраховщиков. Надо ли говорить, что от того, насколько крепко стоит «на ногах» автостраховщик, зависит его способном помочь своим клиентам в случае наступления страхового случая? Не говоря уж о том, что лицензии на деятельность — краеугольных камень этой сферы.

ОСАГО — через брокера

Это способ оформления автогражданки также пользуется популярностью. В основном к нему прибегают те, кто не очень-то дружит «с этими вашими современными интернетами». То есть те, кому проще заплатить за оформление ОСАГО, чем самостоятельно заниматься рутиной, разбираясь в тонкостях заполнения форм, анкет и т.д.

Конечно, помощь специалистов — всегда плюс. Однако, надо понимать, что за такие услуги доводится платить — и это довольно существенная сумма (от 1000 рублей), которая делает и без того недешёвый полис ещё дороже.

Очевидный минус также есть: большинство брокеров сотрудничают с определёнными страховыми компаниями, так что выбор клиенту вряд ли будет предоставлен. А значит сэкономить, сравнивая предложения, может и не получится.

Ну и дополнительные услуги брокеры зачастую также навязывают.

ОСАГО — через страховую компанию

Казалось бы — этот путь наиболее очевидный. Однако, это не совсем так. Плюсы такого решения:

однозначно купите оригинальный полис. Но! Перед походом к конкретному страховщику стоит проверить его лицензию на деятельность;

если станете постоянным клиентом, то… скорее всего… сможете рассчитывать на скидки и дополнительные «плюшки».

Минусы? Они тоже есть:

цена — выбрать из нескольких предложений наиболее оптимальное не получится, потому как страховая одна, а значит и заявленная стоимость ОСАГО будет одна.

страховые агенты — ребята непростые. Личное общение с большинством из них редко заканчивается покупкой одного продукта. Пришли за ОСАГО, оформили и ушли? Фантастика… Нужно быть довольно «стойким солдатиком», чтобы не поддаться на уговоры и не прикупить ещё какую-нибудь (а то и несколько) дополнительную услугу.

И два последних момента, говорят сами водители, очень часто склоняют чашу весов при определении способа оформления ОСАГО в сторону интернет-агрегаторов, которые предлагают большие возможности с точки зрения выбора. Так, на уже упомянутом сервисе Ozon.ru — www.ozon.ru/special/osago/ — страхователю предлагается сотрудничество с десятком компаний-лидеров рынка. Конкурирующих… между прочим… друг с другом, так что борющихся за лояльность клиентов в том, что касается стоимости полисов.