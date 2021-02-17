Елена Проценко прокомментировала свою отставку с должности главы администрации Симферополя

Новость об отставке Елены Проценко с должности главы администрации Симферополя стала и неожиданной и вполне ожидаемой. Ее команда просто не выдерживала нагрузки, доставшиеся в 2020-м и начале 2021-го крымской столице: проблему водоснабжения, ситуацию с коронавирусом, скандалы, связанные с благоустройством и вырубкой деревьев, отставание по исполнению бюджета и реализации ФЦП, резкое похолодание в феврале, снег и лед… А тут еще недавний выговор от Главы РК… Но не будем кидать камнями в спину уходящим. Эта команда сделала почти все, что могла. За что многие симферопольцы искренне говорят: «спасибо».

«Спасибо» говорит горожанам и сама Елена Проценко. Она прокомментировала свое увольнение так (лексика, стилистика и пунктуация сохранены):

Дорогие горожане! Спасибо, что были со мной все это время! Благодарю вас за доверие и активность, конструктивную критику и поддержку! Вы всегда были со мной на связи: писали о городских и личных проблемах, держали в курсе процесса разрешения спорных ситуаций, предлагали свои идеи для улучшения жизни в нашем городе, благодарили за проделанную работу и оставляли теплые пожелания. Мне было важно каждое письмо и обращение, ценно каждое мнение! Благодарю за работу всю свою команду! Мы вместе преодолели много трудностей, старались максимально эффективно организовать работу на благо нашего города и горожан! Спасибо каждому из вас за труд и профессионализм! Желаю Симферополю процветания и горожанам – комфортной жизни в нашем любимом городе! Скоро весна, время цветения, тепла и обновления для каждого из нас!