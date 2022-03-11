Элитную трехкомнатную квартиру семьи Зеленских в Ливадии… могут национализировать

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры по конфискации их собственности в России, в том числе в Крыму.

Об этом заявил глава Общественной палаты РК Александр Форманчук, комментируя подписанный Владимиром Зеленским закон о «принудительном изъятии» объектов собственности России и ее резидентов.

В отношении самого Зеленского и украинских олигархов ждут ответные меры по конфискации их собственности, в том числе на полуострове, — заявил он РИА Новости .

Условие? Если украинский лидер будет стремиться к тотальной национализации имущества граждан России. Напомним, накануне украинский лидер подписал закон, согласно которому все объекты РФ и ее резидентов на Украине подвергнутся принудительному изъятию.

Впрочем, и семье Зеленских есть что терять. Например, в Крыму. «Первая леди» — Елена Зеленская приобрела в 2013 году в Ливадии трехкомнатную квартиру в жилом комплексе «Император» за почти 164 тысяч долларов. Одно время апартаменты были выставлены на продажу, а по последней информации – сдаются в аренду. Довольно долго семья Зеленских даже полностью оплачивала все коммунальные платежи… Но сейчас, говорят, долги поднакопились. Во всех смыслах. И не только у Зеленского, но и многих украинских олигархов. Ну а долг, как известно, платежом красен.

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