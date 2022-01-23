Эргономичные кресла: почему в офис стоит приобретать такую мебель

На работе мы проводим треть своего времени как минимум 5 дней в неделю. У кого-то, конечно, профессия связана с физическим трудом и он находится в постоянном движении, однако большинство — век технологий, куда уж тут денешься — трудятся сидя. Вряд ли стоит говорить, что такое положение дел не добавляет здоровья. При этом ситуация зачастую усугубляется тем, что сидим мы как попало, да на чём придется. Ассортимент офисной мебели на рынке велик, но далеко не все её «образчики» являют собой добротные конструкции. И не только с точки зрения качества как такового, а и продуманности в плане комфорта для человека.

Что делать? В компании «МETTA» msk.metta.ru дают подсказку: использовать в офисах (да и в быту тоже) эргономичные кресла. Суть такой мебели — она создаётся с учётом физиологических особенностей пользователей. Кресла сконструированы так, что сидящий может «подогнать» их под себя в полной мере. За счёт возможности регулирования определённых зон конструкции, что позволяет человеку сидеть в так называемом сбалансированном положении. В частности, эргономические кресла могут быть отрегулированы:

по высоте;

по глубине сидения;

исходя из обеспечения опоры для поясницы, локтей и головы (для снятия напряжения мышц шеи и затылка).

Плюс к выше перечисленному: эргономичные кресла максимально устойчивые, они оснащаются механизмами качания и фиксации наиболее комфортного положения. Такой подход позволяет человеку сидеть в так называемом сбалансированном состоянии, что однозначно положительно влияет на тот же позвоночник. Комфорта больше — устаёт сотрудник меньше — производительность труда выше — компания более результативная. Очевидная, согласитесь, взаимосвязь, которая на 100% обосновывает необходимость приобретения в офис такой умной… по сути… своей мебели.

Можно ли купить эргономичные кресла в обычных магазинах офисной мебели? Если хорошо поискать, то да. Однако, говорят специалисты, мебель такого класса лучше приобретать у специализированных компаний, производство которых «заточено» на выпуск именно таких изделий. По той просто причине, что при изготовлении эргономичных кресел применяются как особые технологии, так и материалы, отличные от тех, на основе которых создаются обычные офисные стулья.

И — да: эргономичные кресла не только по названию, а и по сути своей, мебель, которая должна иметь соответствующие сертификаты, подтверждающие их качество.

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