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Еще одно утреннее ДТП с пешеходом в Севастополе: пострадала 14-летняя девочка
Фото: УМВД по г. Севастополю

Еще одно утреннее ДТП с пешеходом в Севастополе: пострадала 14-летняя девочка

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 13:11 03.02.2022

В ГИБДД озадачены ростом числа ДТП с участием пешеходов в Севастополе. Очередной дорожны инцидент приключился сегодня утром, в 9 часов. Как рассказали правоохранители, 14-летняя школьница попала под микроавтобус «ГАЗель» на перекрестке улиц Фадеева – Степаняна — Рыбацкий причал.

Водитель, 1992 года рождения, управляя автомобилем «Газель», совершил наезд на 14-летнюю школьницу, которая перебегала проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора, – отметили в ГИБДД.

Подростка с травмами различной степени тяжести доставили в 5-ю горболницу.

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В ГИБДД уточнили: это ДТП лишь подтверждает неприятную тенденцию. С января по декабрь 2021 года с участием несовершеннолетних в Севастополе зафиксировано 56 ДТП, в которых получили травмы 54 ребенка, а один погиб.


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