Еще четыре инвестпроекта будут реализованы в Крыму

На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Крыму одобрены четыре новых проекта в сельскохозяйственной, туристической и строительной сферах.

На рассмотрение совета были представлены проекты создания хозяйства по выращиванию лекарственных растений с историко-культурным центром, строительства апартаментов, апарт-отеля и учебного центра в сфере туризма и гостеприимства. Все проекты были одобрены, — рассказала по итогам заседания вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Так, один из проектов предполагает выращивание лекарственных растений с организацией историко-культурного центра в Ленинском районе. Инициатива охватывает две основные ведущие отрасли Крыма – сельское хозяйство и туризм. Планируемый объем инвестиций составит более 22 млн. рублей, налоговые выплаты в течение 5 лет – 4 млн рублей. В ходе реализации проекта создадут 14 новых рабочих мест.

Проект ориентировочной стоимостью 35 млн. рублей подарит крымчанам Центр развития регионального туризма и учебный центр «Академия гостеприимства». Проект планируют реализовать в Ялте. За пять лет он принесет 31,6 млн. рублей налогов в бюджеты всех уровней.

562,5 млн. рублей инвесторы вложат в проект строительства апартаментов (нежилых помещений) в Евпатории. Многофункциональный комплекс апартаментов расположится на участке площадью 20 тысяч кв. метров. Налоговые поступления от проекта за пять лет составят почти 29 млн. рублей.

Еще один проект будет реализован в пгт Кранокаменка. Он предполагает строительство апарт-отеля из 33-х деревянных двухместных домов, 9 четырехместных домов и 2 двухэтажных дома на 16 мест. Кроме того, на территории планируется строительство административного здания, кафе, сопутствующей инфраструктуры, а также благоустройство территории. Объем заявленных инвестиций в проект – 107 млн. рублей, налоговые поступления за 5 лет – 7,6 млн. рублей.

Также в рамках заседания было рассмотрено заключение дополнительных соглашений по двум действующим инвестпроектам.