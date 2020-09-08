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Еще дюжина заболевших коронавирусом в Севастополе
Фото: pixabay.com

Еще дюжина заболевших коронавирусом в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:48 08.09.2020

По состоянию на утро 8 сентября в Севастополе зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие – местные жители в возрасте от 36 до 80 лет, одна из пациенток вернулась из поездки в другой регион.

После выздоровления выписаны ещё четыре человека, — сообщили в правительстве Севастополя. — Зарегистрирована смерть мужчины в возрасте 79 лет. Течение болезни было осложнено тяжёлой двусторонней вирусной пневмонией.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 590 человек. В настоящий момент в стационарах находится 108 человек. Выздоровели 434 человека, 20 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 208 человек, в городской больнице № 9 –141. Под наблюдением по месту жительства – 384 человека. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Еще дюжина заболевших коронавирусом в Севастополе

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