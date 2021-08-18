Еще немного… и в Крыму будет вакцинировано полмиллиона граждан

Первым компонентом вакцины от коронавируса привилась почти четверть населения Крыма. Об этом сообщил глава республиканского минздрава.

Вакцинировано первым компонентом 454 037 человек, вторым – 397 438, — уточнил Остапенко.

В настоящий момент в Крым поставлено 507 242 дозы вакцины. Остаток составляет 53 205 доз. Сегодня ожидается поставка 1,5 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт».

Напомним, население Республики Крым – почти 2 миллиона человек.