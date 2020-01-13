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Еще один член «команды Чалого» получил высокий пост в Севастополе – будет контролировать бюджет
Фото: sevzakon.ru

Еще один член «команды Чалого» получил высокий пост в Севастополе – будет контролировать бюджет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 12:38 13.01.2020

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев назначил бывшего депутата Законодательного собрания Севастополя Вячеслава Аксенова главой главного контрольного управления аппарата губернатора.

Вячеслав Викторович Аксёнов, всем знакомый, наш коллега, бывший депутат Законодательного собрания, с осени работает моим советником, вникал в курс дела. С завтрашнего дня приступает к обязанностям руководителя (главного) контрольного управления администрации губернатора, – отметил врио губернатора.

По его словам, экс-советник будет следить, чтобы бюджетные средства расходовались «своевременно и куда нужно».

Напомним, Вячеслав Аксенов – член «команды Чалого», в первом созыве депутатов Заксобрания возглавлял бюджетную комиссию.

Еще один член «команды Чалого» получил высокий пост в Севастополе – будет контролировать бюджет

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