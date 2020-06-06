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Еще одна смерть больного коронавирусной инфекцией в Крыму. 14-я за всё время
Фото: photo.brestcity.com

Еще одна смерть больного коронавирусной инфекцией в Крыму. 14-я за всё время

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:19 06.06.2020

За минувшие сутки в Крыму скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в минздраве РК. Таким образом, общее число умерших COVID-положительных больных в Республике составило 14 человек.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Крыму, под медицинским наблюдением находятся 2 865 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1 662 человека, в стационарах находятся 203 человека, изолировано в обсерваторы – 1 000 человек.

С учетом выявленных накануне 11 случаев заражения, всего в Крыму заболели коронавирусом 424 человека. На лечении остаются 104 пациента.

Еще одна смерть больного коронавирусной инфекцией в Крыму. 14-я за всё время

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