Еще одна смерть больного коронавирусной инфекцией в Крыму. 14-я за всё время

За минувшие сутки в Крыму скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в минздраве РК. Таким образом, общее число умерших COVID-положительных больных в Республике составило 14 человек.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Крыму, под медицинским наблюдением находятся 2 865 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1 662 человека, в стационарах находятся 203 человека, изолировано в обсерваторы – 1 000 человек.

С учетом выявленных накануне 11 случаев заражения, всего в Крыму заболели коронавирусом 424 человека. На лечении остаются 104 пациента.