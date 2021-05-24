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Еще одно происшествие на горе Демерджи: подросток повредил ногу

Еще одно происшествие на горе Демерджи: подросток повредил ногу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:52 24.05.2021

Мы уже сообщали о трагедии на горе Северная Демерджи. Еще одно происшествие (к счастью, со счастливым финалом) случилось на южном склоне горного массива.

22 мая, в 13:05 в службу спасения поступило сообщение о том, что во время прогулки на Солнечной поляне гора Южная Демерджи (городской округ Алушта) подросток оступился, в результате чего повредил ногу. Необходима помощь спасателей в эвакуации. Дежурная смена Алуштинского аварийно–спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек и 1 ед. техники прервав патрулирование в районе Ангарского перевала немедленно выехала к месту происшествия, — сообщили в МЧС РК.

Еще одно происшествие на горе Демерджи: подросток повредил ногу

Спасатели обнаружили пострадавшего, провели иммобилизацию травмированной конечности. Затем, с помощью специальных носилок транспортировали подростка, 2006 г.р., по сложному горному рельефу к служебному автомобилю, после чего эвакуировали из горно-лесной зоны и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

По словам самих спасателей, к потенциально опасным направлениям относятся туристические маршруты, проходящие по сложным участкам рельефа, поэтому при походе следует изучить правила безопасного поведения. Отправляясь на туристическую прогулку, необходимо адекватно оценивать сложности ландшафтных условий, а также собственные силы и возможности.

Еще одно происшествие на горе Демерджи: подросток повредил ногу

Фото: КРЫМ-СПАС.

Еще одно происшествие на горе Демерджи: подросток повредил ногу

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