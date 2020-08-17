Еще почти полсотни пляжей проверили в Крыму. На этот раз в Феодосийском регионе, Саках и Сакском районе

Министерство курортов и туризма РК проверило 27 пляжей в Феодосийском регионе, 11 пляжей Сакского района и 9 пляжей городского округа Саки.

Пляжи пгт. Орджоникидзе, п. Курортного и пгт. Коктебель находятся в удовлетворительном состоянии, матросы — спасатели дежурят исправно, информационные стенды установленного образца размещены в необходимом количестве на всех пляжах, уборка мусора производится своевременно, дезинфицирующие средства расположены в свободном доступе, — отметили в минкурортов.

А вот на пользователя пляжа ООО «Таврика» в пгт. Приморском представителем администрации города Феодосии составлен протокол об административном правонарушении за несоблюдение правил благоустройства.

На ООО «Итальяшка» в с. Береговом составлен административный протокол за отсутствие необходимых разрешительных документов на функционирование пляжа. Также, на ИП Сидоренко Г.Л. в пгт. Коктебель составлен акт о несоответствии утвержденной схеме пляжа, что в случае не устранения будет основанием для расторжения договора благоустройства, — рассказали о выявленных нарушениях в минкурортов РК.

Проверяющие отметили особую привлекательность пляжа «Агатовый» в пгт. Орджоникидзе, на котором в текущем году улучшена инфраструктура и организация уборки. Благодаря его отдаленному расположению, панорамным видам и благоустройству, жители и гости крымского полуострова открывают для себя новое красивое и уютное место отдыха.

В ходе мониторинга пляжей Сакского района и г. Саки в целом, соблюдается надлежащее санитарное состояние, обеспечивается дежурство матросов-спасателей, у входов на пляжи размещены информационные табло установленного образца, дезинфицирующие средства также расположены в свободном доступе. Было установлено отсутствие матросов — спасателей на пляже «МУП Водолей». Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Информация доведена до сведения заместителей глав администраций, курирующих вопросы курортов и туризма, — подытожили в министерстве курортов и туризма Крыма.

Ранее, в рамках выездных мониторингов состояния пляжей, были обследованы пляжи в Керчи, Феодосии, Судаке, Новом Свете, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте. А также в Симферопольском, Бахчисарайском, Черноморском, Сакском, Ленинском и Раздольненском районах. Мониторинг минкурортов по состоянию и безопасности пляжей будет продолжен до конца купального сезона в ежедневном режиме, по всем без исключения пляжам Крыма.

Фото: минкурортов РК.