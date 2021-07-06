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«Верево Сити»
Ещё на 10 пляжах Большой Ялты, закрытых после подтопления, разрешено купаться
Фото: Pexels, pixabay.com

Ещё на 10 пляжах Большой Ялты, закрытых после подтопления, разрешено купаться

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:49 06.07.2021

Всего в регионе с 6 июля открыты 32 пляжа, но не в самой Ялте.

Запрет на купание снят с 6 июля еще на 10 пляжах Большой Ялты (от Ливадии и до города). Таким образом, число пляжей, открытых для купания, достигло 32. Отметим, в «белом списке «нет ни одного собственно городского ялтинского пляжа.

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, купание разрешено почти на всей территории от Фороса до Ялты, за исключением Симеиза и Мисхора.

Напомним, в составе муниципалитета около 30 населенных пунктов. Протяженность береговой линии — около 70 км, и это 86 официальных пляжей, не считая десятка «диких» мест отдыха. Запрет на купание связан с ливнями, загрязнением акватории пляжей сточными водами.

Ещё на 10 пляжах Большой Ялты, закрытых после подтопления, разрешено купаться

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