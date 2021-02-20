Ещё немного и два века: часам на башне Воронцовского дворца исполняется 180 лет

Северо-западную часть Воронцовского дворца (архитектор Эдвард Блор) замыкает квадратная Часовая башня. Башенные часы на парадном дворе Воронцовского дворца – уникальная работа английских мастеров середины XIX столетия. Часам лондонской фирмы John Moore and Sons («Джон Мур и сыновья») в имении графа Михаила Воронцова в 2021 году исполняется 180 лет со времени установки (1841 год).

Два циферблата расположены напротив друг друга таким образом, чтобы за ходом стрелок можно было наблюдать с северной парадной площади и со стороны хозяйственного дворика. Часы с двухсторонним циферблатом, находятся в рабочем состоянии и отбивают каждый час полагающимся количеством ударов негромким, приятным на слух медным тоном. На циферблате часов Воронцовского дворца указаны: John Moore and Sons, Clerkenwell, 1839. В экспозиции «Кабинет Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова» (муж внучки М.С. Воронцова) находятся настольные часы этой же фирмы, — говорят специалисты.

По имеющимся сведениям, часы в Воронцовском дворце работали до 1927 года, а в ночь с 11 на 12 сентября того года произошло Крымское землетрясение и часовой механизм в башне накренился. В годы оккупации Крыма в период Великой Отечественной войны некоторые детали башенных часов исчезли и на стекле со стороны Парадного двора появились два пулевых отверстия. Частично сохранились стрелки часов, графическим рисунком напоминающие бурбонские лилии — символ французских королей. В конце 1970-х годов поврежденный механизм часов привлек внимание сотрудника пожарной охраны дворца А.Х. Майбороды, которому удалось в год Московской олимпиады механизм запустить, но бой часов восстановить не удалось. В середине 1990-х годов мастер А.С. Житков из Волгодонска (Ростовская область), работавший ранее на Атоммаше, по договоренности с руководством музея, приступил к работе над часами. И в 1997 году башенные часы обрели звук. По традиции часовых мастеров, в углу циферблата мастер оставил свою подпись и обозначил город Волгодонск.

Часы Воронцовского дворца запечатлела на холсте художница Маргарита Лагранж (надпись на картине символичная: написан этюд на следующий день после землетрясения, то есть, 12 сентября 1927 года. Вместо часов зияет пустой круг – часы остановились).

В фильме Якова Протазанова «Праздник Святого Йоргена» (1930 г.) эпизоды снимали в Парадном дворе Воронцовского дворца, башенные часы показывают разное время. Но, судя по всему, стрелки крутили вручную.

Благодаря усилиям специалистов с 1997 года часы старейшей лондонской фирмы, выпускавшей башенные часы, продолжают точно отсчитывать время, сопровождая каждый час мелодичными ударами молоточка в медный колокол.

СПРАВКА. Изделия фирмы John Moore and Sons в Великобритании пользовались популярностью. В рекламе указаны заказчики фирмы: королева Великобритании, принц Уэльский, Лорд Адмиралтейства. Фирма основана в 1790 году (по другим данным — 1794 год). В 1862 году на Лондонской международной выставке фирме вручили призовую медаль. В 1889 фирма прекратила существование под таким названием и перешла в собственность другого мастера башенных часов. За почти столетний период существования с конца XVIII до конца XIX столетия фирма выпустила около 200 механизмов башенных часов, изделия фирмы находятся в России, Бразилии, Индии, Китае, Мадагаскаре.

Источник информации и фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым