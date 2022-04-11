Эскизное проектирование домов: что входит в услугу и зачем ее заказывать

Эскизное проектирование – это один из важных этапов работ по строительству домов и прочих объектов недвижимости, однако многие не заказывают такую услугу, из-за чего сталкиваются с проблемами в дальнейшем. Как их избежать – обсудим в статье.

Строительство офисного здания, ресторана, коттеджа, простого домика небольших размеров – не только подбор материалов, пара чертежей и мероприятия по возведению. На самом деле все сложнее: в первую очередь появляется идея заказчика или архитектора, которую необходимо грамотно отразить на бумаге, чтобы впоследствии не возникло проблем с рабочей документацией. Многие думают, что эскизные проекты – лишняя трата денег и времени, однако это не так – давайте детально разберем данный вопрос.

Часто путают эскизный проект с наброском на бумаге, хотя это важный документ, необходимый при строительстве любого объекта (когда имеет место проектирование), реконструкции зданий, перепланировке, подготовке дизайн-проекта. То есть у него есть концепция, тогда как у рисунка ее нет.

Эскизный проект относится к первому этапу подготовки проектной документации для объекта строительства и включает в себя необходимую информацию для подготовки к дальнейшим работам: 3D-визуализацию, чертежи, а также текстовые пояснения.

Этим по своей сути творческим этапом занимается архитектор – он продумывает концепцию, решения по планировке, то, как будет выглядеть здание стилистически, где именно на участке его лучше расположить. По итогу вы получаете документацию, где проработаны все ключевые моменты, от которых зависит последующее проектирование дома – стоимость, сроки строительства и прочие нюансы.

Для чего заказывать такую услугу?

Эскизный проект позволяет заранее продумать концепцию будущего дома, ресторана, магазина и прочих объектов. Он разрабатывается на основании пожеланий заказчика – можете предоставить фото объектов, которые понравились, набросок от руки или даже устно описать, что бы вы хотели. Обычно никаких чертежей не требуется – обсудите основные моменты с архитектором, который выслушает идеи, задумки и приступит к реализации.

Эскизный проект поможет:

Определить объем строительных работ.

Составить список требований для рабочей документации и рассчитать стоимость ее подготовки.

Установить вид фундамента, пятно застройки.

Заранее вычислить, какие нагрузки будут возложены на инженерные системы.

Посмотреть на дом еще до начала строительства с помощью 3D-визуализации.

После того, как эскизная документация утверждена, можно переходить к дальнейшим работам. Это архитектурно-строительное проектирование, где концепции приобретают вид чертежей.

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