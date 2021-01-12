Если Колломак купить – про мозоли можно забыть

Для сохранения чистоты и молодости кожи существует множество лекарственных средств.

Успешно избавляет эпидермис от проблем препарат Колломак.

Описание препарата

Это лекарственное средство для наружного применения на основе салициловой кислоты. Она способствует шелушению, разрушению верхнего слоя кожи, оказывает противомикробный эффект. Ещё один компонент лекарства – полидоканол, проводит склеивающее и обезболивающее действие. Молочная кислота в составе препарата усиливает процесс шелушения и восстановления слоя эпидермиса, помогает разрушению бородавок. Интернет – аптека предлагает это лекарственное средство по доступной цене.

Показания и ограничения к назначению

Лекарственное средство используется для избавления от:

мозолей;

омозолелостей;

бородавок;

ороговения кожного покрова;

остроконечных кондилом;

гиперкератоза при псориазе.

Противопоказаниями к использованию являются индивидуальная непереносимость компонентов лекарства, детский возраст до 1 года. При почечной недостаточность лекарство применять не рекомендуется. Нельзя наносить раствор на волосистые бородавки, родимые пятна, область паха и лица.

Побочные эффекты

Обязательно надо соблюдать рекомендации по применению, которые описаны в инструкции, не превышать дозировку и продолжительность курса лечения. В редких случаях возникают негативные реакции – жжение, покраснение, аллергические высыпания на участках соприкосновения с лекарственным средством.

При возникновении побочных явлений надо удалить раствор с поверхности кожи, для снижения токсического действия промыть проточной водой. При случайном проглатывании надо срочно промыть ротовую полость, обратиться к врачу.

Указания по применению

Для снижения риска развития осложнений надо соблюдать правила применения раствора:

Во время беременности не следует обрабатывать участки кожи площадью более 5 см2.

Детям не рекомендуется обрабатывать одновременно несколько участков.

Препарат наносится точечно, чтобы не задеть окружающие ткани. Для их защиты можно использовать крема, мази.

Перед нанесением препарата на мозоли и омозолелости надо принять горячую ножную ванну для размягчения участков обработки.

Колломак купить можно без рецепта, но дозировку и продолжительность лечения должен назначить врач.

Как Колломак купить выгодно

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ВНИМАНИЕ! Консультация с врачом перед применением любых медицинских препаратов — обязательна!