Если не будет хороших дождей, то проблемы с водой Симферополю обеспечены до весны 2021 года

О том, что ограничения с подачей воды в Симферополе, нескольких населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов Республики Крым могут продлиться до весны 2021 года, если не будет продуктивных осадков, которые наполнят обмелевшие водохранилища, сообщил ТАСС президент Крымской академии наук, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко. Напомним, власти крымской столицы объявили о введении в городе графика подачи воды — здесь. Между тем, по словам специалиста, ученые Крымской академии наук, НИИ сельского хозяйства Крыма в августе разработали концепцию создания научно-прогнозного и экспертного центра региона, который бы занимался, в том числе и поиском решения водного дефицита.

Это сейчас главная проблема. Мы видим неиспользованные ресурсы, в том числе и по строительству опреснительных установок, разведке воды на подземных горизонтах от 600 до 1 тыс. м. Концепцию центра мы представим властям республики. Окончательное решение за ними, — отметил Виктор Тарасенко.

Больше о проблемах Симферополя в водоснабжением — здесь.

Дождей не будет до конца августа

Как сообщила ТАСС руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, засушливая погода в Крыму сохранится до октября-ноября 2020 года. Сейчас, по ее словам, на полуострове отмечаются локальные осадки. В ночь на пятницу в районе Феодосии выпало около 20 мм осадков. С понедельника в регион возвращается жара.

До конца августа у нас дождей не предвидится. Снова устанавливается антициклон, будет жаркая и сухая погода. Дневные температуры будут достигать плюс 32 градусов. Сентябрь обычно тоже в Крыму сухой, циклоны нас минуют. В октябре-ноябре начинается циклоническая деятельность, возможны дожди, — сказала она.

По словам Татьяны Любецкой, чтобы наполнить водохранилища, питающие Симферополь, необходимы сильные осадки в горах. Ежедневно должно выпадать более двух месячных норм, это около 100 мм в течение как минимум семи дней.

То есть нам нужно столько осадков, чтобы исправить ситуацию. Осадки, которые мы прогнозируем сегодня и завтра, никак ситуацию не поправят, к сожалению. Потому надеяться на погоду не стоит, радужных прогнозов мы не даем, — говорит специалист.