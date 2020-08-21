Если не будет хороших дождей, то проблемы с водой Симферополю обеспечены до весны 2021 года

О том, что ограничения с подачей воды в Симферополе, нескольких населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов Республики Крым могут продлиться до весны 2021 года, если не будет продуктивных осадков, которые наполнят обмелевшие водохранилища, сообщил
Это сейчас главная проблема. Мы видим неиспользованные ресурсы, в том числе и по строительству опреснительных установок, разведке воды на подземных горизонтах от 600 до 1 тыс. м. Концепцию центра мы представим властям республики. Окончательное решение за ними, — отметил Виктор Тарасенко.
Больше о проблемах Симферополя в водоснабжением — здесь.
Дождей не будет до конца августа
Как сообщила ТАСС руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, засушливая погода в Крыму сохранится до октября-ноября 2020 года. Сейчас, по ее словам, на полуострове отмечаются локальные осадки. В ночь на пятницу в районе Феодосии выпало около 20 мм осадков. С понедельника в регион возвращается жара.
До конца августа у нас дождей не предвидится. Снова устанавливается антициклон, будет жаркая и сухая погода. Дневные температуры будут достигать плюс 32 градусов. Сентябрь обычно тоже в Крыму сухой, циклоны нас минуют. В октябре-ноябре начинается циклоническая деятельность, возможны дожди, — сказала она.
По словам Татьяны Любецкой, чтобы наполнить водохранилища, питающие Симферополь, необходимы сильные осадки в горах. Ежедневно должно выпадать более двух месячных норм, это около 100 мм в течение как минимум семи дней.
То есть нам нужно столько осадков, чтобы исправить ситуацию. Осадки, которые мы прогнозируем сегодня и завтра, никак ситуацию не поправят, к сожалению. Потому надеяться на погоду не стоит, радужных прогнозов мы не даем, — говорит специалист.
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