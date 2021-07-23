 ЕСПЧ принял жалобу России на Украину, но отказал в применении обеспечительных мер

Рассмотрение дела может затянуться.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал России в применении обеспечительных мер к Украине в рамках ее жалобы на нарушение Киевом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Сама жалоба к производству принята, но перспективы рассмотрения дела туманны.

Правительство России 22 июля 2021 года направило межгосударственную жалобу против Украины в соответствии со статьей 33 ЕКПЧ. Это первая межгосударственная жалоба, направленная Россией, — отметили в ЕСПЧ.

Как сообщили представители Страсбургского суда, жалоба зарегистрирована под номером 36958/21.

Россия, в частности, считает, что официальный Киев нарушил статьи 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и безопасность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнения), 13 (право на эффективное средство правовой защиты), 14 (запрещение дискриминации) и ряд других ключевых положений конвенции. Жалоба касается 10 основных групп нарушений украинскими властями прав человека начиная с 2014 года. Отдельной строкой в жалобе прописана «водная блокада» Крымского полуострова властями «незалежной».

Подводные камни.

Не все так просто. Содержавшееся в жалобе требование об обеспечительных мерах ЕСПЧ проигнорировал.

В суде напомнили, что в контексте своей жалобы Россия также потребовала принять обеспечительные меры в соответствии со статьей 39 регламента суда. В частности, российские власти попросили отменить ограничения на использование русскоязычным населением родного языка в школах, СМИ и интернете. Россия также просила «потребовать от Киева прекращения водной блокады Крыма».

ЕСПЧ, однако, не счел возможным применить статью 39, мотивируя это тем, что ситуация «не сопряжена с риском нанесения невосполнимого ущерба«.

По мнению ряда экспертов, рассмотрение жалобы России на действия Украины может длиться годами. Понятно, никому в Европе невыгодно давить на Киев. Внешне же все выглядит прилично. Ни Европейская конвенция по правам человека, ни Регламент Европейского суда не содержат нормы о том, в какой срок должна быть рассмотрена жалоба.

Такая жалоба обычно рассматривается не один год, учитывая, что Грузией и Украиной подано свыше десятка жалоб против России, — рассказал российский судья в ЕСПЧ Дмитрий Дедов.

По мнению Дедова, в случае с жалобой России решается стратегическая задача: «атаковать именно в ЕСПЧ, сколько же можно там защищаться». Кроме того, уверен судья, поводов для такой жалобы у России предостаточно, начиная с 2014 года.

Но время играет против нашей страны. Другое дело… однополые браки. Эти жалобы на РФ были рассмотрены в Страсбурге максимально быстро, после чего ЕСПЧ призвал российские власти регистрировать такие союзы. Вот как в Крыму прокомментировали такую «европейскую рекомендацию» — слово блогеру Александре Хадж — ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ.