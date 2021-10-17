Есть мечта — переехать в Санкт-Петербург? Обрести Дом поможет компания «47 Трест»

И говоря слово «Дом» с большой буквы, не оговариваемся. Психологи утверждают, что человек только тогда чувствует себя по-настоящему комфортно, когда обретает своё место жительства «по сердцу» и с точки зрения города, и в плане жилья как такового — обживается в доме, который устраивает полностью, в квартире, в которой каждая вещь на своей полке и т.д. Разумеется, в большинстве случаев, чтобы «всё совпало» доводится немало постараться. И отлично, когда в этом деле есть помощники.

В связи с этим, даём подсказку тем, кто спит и видит себя петербуржцем. Настоящим, то есть «не на птичьих правах» живущим в арендованном жилье, а владеющим своими квадратными метрами. Обрести в Санкт-Петербурге Дом — с той самой большой буквы! — не словом, а делом вот уже несколько десятилетий помогают специалисты компании «47 Трест». Застройщик с мощной историей сегодня возводит жилые дома, которые в буквальном смысле слова формируют облик северной столицы на текущий момент.

И — да: все объекты компания создаёт в соответствии современным требованиям, используя смелые инженерные решения, исходя из насущных пожеланий потенциальных новосёлов.

Компания «47 Трест» — и ЖК, и таунхаусы

В компании подчёркивают: все годы деятельности руководствуются одним принципом — объекты должны оправдывать ожидания тех, кто в них будет жить. Как результат, сегодня «47 Трест» строит дома, которые целиком и полностью отвечают представлениям о том, каким должно быть комфортное жильё. Причём разного формата. Это и:

жилые комплексы с одно-, двух-, трёхкомнатными квартирами, а также в квартирами-студиями. С благоустроенными дворовыми территориями и добротной инфраструктурой. Пример — ЖК «Полководец»:

таунхаусы. Таунхаусы — «золотая середина» между многоквартирными домами и частными. Пример — ЖК «Апрель»:

домовладения с собственный земельным участком. Для тех, говорят специалисты компании, кто хочет жить в собственном доме, но не представляет свою жизнь без городских удобств. Пример — ЖК «Петергофская мыза»:

Обрести Дом в Санкт-Петербурге — цена вопроса

Скажем так, в компании «47 Трест» следуют принципу — сфера строительства должна быть социально ориентированной. Потому соотношение «цена — качество» здесь стремятся поддерживать на адекватном уровне. А заодно и помогают новосёлам с покупкой квадратных метров, проводя разнообразные акции, в основе которых — снижение стоимости объектов. Ну и, разумеется, ипотечные программы — в помощь.

В целом же, если говорить о ценах, то для Питера — с его столичным размахом — ценовая политика компании «47 Трест» выглядит разумно. С учётом качества строительства тем более. Так:

цены на квартиры в многоэтажных жилых комплексах стартуют от 2,8 миллионов рублей;

цены на таунхаусы — от 6,5 миллионов рублей;

цены на домовладения с земельными участками — от 18,9 миллионов рублей.

Кто-то, разумеется, скажет — дорого. И будет прав. Но стоит, подбирая недвижимость в Питере, учитывать и такой момент: квартиры, дома, танхаусы в этом регионе — это не только жильё как таковое. Это ещё и инвестиции. По оценкам экспертов, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость квадратных метров будет перманентно расти в ближайшие десять-двадцать лет.