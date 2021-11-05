Есть желание? Приезжайте! Спикер Госсовета РК пригласил Александра Лукашенко в Крым

Накануне де-факто президент Белоруссии Александр Лукашенко признал российский статус Крыма. Он прямым текстом посетовал, что его не приглашают в Крым. Владимир Путин откликнулся на просьбу Лукашенко, заверив, что всегда будет рад такому визиту.

В Крыму тоже будут рады встретить президента Белоруссии. Спикер Госсовета РК Владимир Константинов заметил:

Александр Григорьевич уже фактически посетил Крым, когда принял участие в общении с нашим Президентом, находящимся в Севастополе. Надеемся, что вслед за виртуальным посещением последует и реальное. Мы всегда готовы принимать друзей. А что крымчане с белорусами являются друзьями, у нас никаких сомнений нет. С нашей стороны для визита белорусского президента никаких препятствий не будет. Мало того, мы крайне заинтересованы в том, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко своими глазами посмотрел на то, как и чем живёт российский Крым, убедился в том, насколько мы открыты к сотрудничеству и к самым тесным, братским отношениям со своими соотечественниками. Думаю, у нас найдётся много общих тем и сфер для плодотворного сотрудничества. Всё что для этого нужно — политическая воля. Не сомневаемся в том, что у президента Белоруссии она есть.

Официальные приглашения прозвучали. Ждем реакции белорусской стороны.