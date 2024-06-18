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Этой ночью на ском мосту останавливали движение
Фото: Росавтодор

Этой ночью на Крымском мосту останавливали движение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:47 18.06.2024

Движение транспорта на Крымском мосту этой ночью было временно перекрыто. Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале Информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Транспортный переход оставался закрытым в течение 50 минут (почти до часа ночи). Воздушная цель, представлявшая опасность, была уничтожена на изрядном расстоянии до моста (керчане даже не слышали работу ПВО).

Канал Треугольник, специализирующийся на распространении предупреждений о вражеских атаках, оперативно сообщил:

Керчь все хорошо. Отработали. Цель уничтожена. Спасибо ПВО.

Что и где именно сбили, пока не сообщается. Отметим, что этой же ночью беспилотники ВСУ атаковали Азов. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара достигла пяти тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС России. К счастью, пострадавших нет.

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Итак, все вбросы про «не слишком-то и важный Крымский мост» остались информационным трепом. И мост, и вся инфраструктура (топливная, транспортная, логистическая, социальная) страны – цели для коварных атак ВСУ. Бдительность (и профессионализм сил ПВО) — наше всё!

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