После провального «мирного саммита» на Украине заявили, что Крымский мост – «не такой уж и важный»

Как бы жест?

Крымский мост уже не имеет значения c военной точки зрения, цитирует издание «Страна.ua» спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука.

Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост, — заявил представитель ВМСУ.

Отметим, что ранее со стороны Украины звучали неоднократные угрозы «поразить Крымский мост», мало того, такие заявления одобрялись на Западе. Да и об атаках 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года в Киеве откровенно хвастали.

В то же время Россия неоднократно указывала, что Крымский мост — сугубо гражданский объект.

И вот… «прозрение». Не такой уж мост и «военный объект»… С чего вдруг так резко-то? Одна из причин, судя по всему, полный провал «мирного саммита» в Швейцарии. Не будем сейчас об его итогах… Их попросту нет. Просто все признали, что без России «такие вопросы, гражданин посол, не решаются». Короче, «зайдите на недельке». Киев получил «сигнал» от своего «начальства» сбавить обороты воинственных заявлений и готовиться к переговорам с Москвой. Для начала надо… перестать хамить. Даже одиозные BBC признают:

Украина пытается взять на себя инициативу по мирному урегулированию, поскольку поддержка Украины может снизиться в ближайшие месяцы из-за президентских выборов в США и роста популярности правых партий в Европе, часто симпатизирующих России.

На Украине принять этот факт и прямо говорить о мире пока не могут. «Заратустра не позволяет». Но намеки уже слышны. Заявление про «не такой уж и важный» Крымский мост – одно из первых… Эдакий «жест». Еще не доброй воли, но…

PS. Впрочем, политика, это как в мультике про принцессу (Принцесса была прекрасная, погода была ужасная) с тезисом: «А может, все было наоборот?». Спикер ВМСУ вполне может нести отсебятину, наводить тень на плетень. Зеленский по-прежнему дышит войной и заявляет, что «единственное условие самой возможности переговоров» — отвод всех российских войск со всех украинских территорий. Запад продолжает засыпать Украину миллиардами долларов и евро. «Война до последнего украинца» устраивает и Киев, и Лондон, и Вашингтон… Чего ж тогда про Крымский мост не соврать… чтобы завтра по нему же и ударить. Не исключено же, правда?