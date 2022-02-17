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Евгений Кабанов и Михаил Храмов останутся под домашним арестом до середины мая. Решение суда в Крыму
Архивное фото: Совмин РК

Евгений Кабанов и Михаил Храмов останутся под домашним арестом до середины мая. Решение суда в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:48 17.02.2022

В Крыму Киевский районный суд Симферополя продлил меру пресечения бывшим крымским чиновникам, обвиняемым в «мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере». Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Речь идет о бывшем вице-премьере РК Евгении Кабанове и экс-министре строительства и архитектуры РК Михаиле Храмове. В материалах говорится, что суд рассмотрел ходатайства следователя ФСБ о продлении срока домашнего ареста для Храмова и Кабанова.

Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил продлить срок домашнего ареста обвиняемых Х. и К. до 14.05.2022 года, — говорится в решении суда.

Отмечается также, что решение суда можно оспорить в течение трех суток.

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24 сентября 2021 года Евгений Кабанов, который курировал вопросы ФЦП Крыма был задержан оперативниками ФСБ. Накануне ареста он был отправлен в отставку. В тот же день силовики нагрянули к главе минстроя РК Михаилу Храмову. Оба стали фигурантами уголовного дела о хищении 57,5 млн. бюджетных средств при строительстве водовода, являющегося объектом ФЦП. В ноябре 2021 года суд продлил меру пресечения (домашний арест) до 22 февраля 2022 года.


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