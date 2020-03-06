Евпатория будет дружить и сотрудничать с тремя итальянскими муниципалитетами

Глава Городского совета Евпатории Олеся Харитоненко подписала соглашения о дружбе и сотрудничестве с тремя итальянскими муниципалитетами — Санта-Тереза-ди-Рива, Фондакелли-Фантина, Кастельмола. Итальянцы хотят сотрудничать с крымским городом в сфере культуры, образования и туризма.

Несмотря ни на какие санкции и блокады со стороны отдельных европейских стран, мы подписали соглашения о дружбе и сотрудничестве с тремя итальянскими муниципалитетами: Народная дипломатия в действии! Очень приятно, что коллеги нацелены на и взаимодействие между Крымом и Сицилией, — ​ отметила событие на личной странице в соцсети Олеся Харитоненко.

По словам Олеси Харитоненко, в Евпаторию будут приглашены творческие коллективы из Италии. А сицилийцы оставили ряд писем с приглашениями для евпаторийцев, в том числе для творческих коллективов и официальной делегации.

Главы итальянских муниципалитетов отметили, что надеются на долгосрочное и плотное сотрудничество с Евпаторией, поскольку им оказалась близка наша культура, очень понравились люди, проживающие на полуострове, крымская природа и местная архитектура.

Ранее делегация из Италии в составе шести человек, представляющих ряд муниципалитетов Сицилии, прибыла в Крым с ознакомительным визитом. Ее члены планировали обсудить сотрудничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства с властями Симферополя и Евпатории. На встрече в администрации Симферополя гости также заявили о намерении сотрудничать с Крымом в сфере туризма, в том числе после открытия прямого авиасообщения.

Прошло подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве с тремя муниципалитетами Сицилии в торжественной обстановке. Наметились планы на дальнейшее сотрудничество в области культуры, образования и социальной сферы. Один из муниципалитетов Сицилии в сентябре проводит большой международный фольклорный фестиваль, и они хотят пригласить коллективы принять в нем участие, об этом сегодня говорили, — ​рассказала организатор визита итальянской делегации, руководитель Санкт-Петербургского общественного центра поддержки реализации социальных инициатив граждан «Перспектива» Елена Михайлова.

Члены делегации накануне посетили Ялту и Ливадийский дворец, а в четверг им провели экскурсию по евпаторийскому «Малому Иерусалиму».

В завершение встречи Олеся Харитоненко вручила итальянцам памятные подарки и картины с видами нашего города, написанные евпаторийским художником Иваном Кудрявцевым.