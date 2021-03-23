Евпатория — в топ-10 популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году

Сервис бронирования жилья
Евпатория, Анапа, Санкт-Петербург, Шерегеш, Москва, Казань, Ростов-на-Дону, Лахденпохья и Екатеринбург в России, а также Гагра в Абхазии составили десятку популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году. По статистике, туристы с детьми бронируют жильё от 1 до 11 ночей и тратят от 2,3 до 8,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Ростове-на-Дону, дороже — в Лахденпохье, — отмечают эксперты сервиса.
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с детьми в 2021 году.
Десять популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году:
- Евпатория – 3196 ₽ / 11,6 ночи *
- Анапа — 2498 ₽ / 11 ночей
- Санкт-Петербург – 2813 ₽ / 5 ночей
- Гагра – 2404 ₽ / 10 ночей
- Шерегеш – 8090 ₽ / 3,4 ночи
- Москва – 3553 ₽ / 3,3 ночи
- Казань — 2630 ₽ / 3 ночи
- Ростов-на-Дону – 2306 ₽ / 1,2 ночи
- Лахденпохья — 8390 ₽ / 3,5 ночи
- Екатеринбург — 2568 ₽ / 2,2 ночи
*Средняя стоимость ночи в отелях
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