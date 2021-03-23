Евпатория — в топ-10 популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году

Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, какие города популярны для путешествий с детьми в 2021 году.

Евпатория, Анапа, Санкт-Петербург, Шерегеш, Москва, Казань, Ростов-на-Дону, Лахденпохья и Екатеринбург в России, а также Гагра в Абхазии составили десятку популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году. По статистике, туристы с детьми бронируют жильё от 1 до 11 ночей и тратят от 2,3 до 8,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Ростове-на-Дону, дороже — в Лахденпохье, — отмечают эксперты сервиса.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с детьми в 2021 году.

Десять популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году:

Евпатория – 3196 ₽ / 11,6 ночи * Анапа — 2498 ₽ / 11 ночей Санкт-Петербург – 2813 ₽ / 5 ночей Гагра – 2404 ₽ / 10 ночей Шерегеш – 8090 ₽ / 3,4 ночи Москва – 3553 ₽ / 3,3 ночи Казань — 2630 ₽ / 3 ночи Ростов-на-Дону – 2306 ₽ / 1,2 ночи Лахденпохья — 8390 ₽ / 3,5 ночи Екатеринбург — 2568 ₽ / 2,2 ночи *Средняя стоимость ночи в отелях