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Какие же мы все оптимисты: россияне массово бронируют места отдыха в Крыму на лето 2021 года
Фото: katgalamay, pixabay.com

Евпатория — в топ-10 популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:52 23.03.2021

Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, какие города популярны для путешествий с детьми в 2021 году.

Евпатория, Анапа, Санкт-Петербург, Шерегеш, Москва, Казань, Ростов-на-Дону, Лахденпохья и Екатеринбург в России, а также Гагра в Абхазии составили десятку популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году. По статистике, туристы с детьми бронируют жильё от 1 до 11 ночей и тратят от 2,3 до 8,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Ростове-на-Дону, дороже — в Лахденпохье, — отмечают эксперты сервиса.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с детьми в 2021 году.

Десять популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году:

  1. Евпатория – 3196 ₽ / 11,6 ночи *
  2. Анапа — 2498 ₽ / 11 ночей
  3. Санкт-Петербург – 2813 ₽ / 5 ночей
  4. Гагра – 2404 ₽ / 10 ночей
  5. Шерегеш – 8090 ₽ / 3,4 ночи
  6. Москва – 3553 ₽ / 3,3 ночи
  7. Казань — 2630 ₽ / 3 ночи
  8. Ростов-на-Дону – 2306 ₽ / 1,2 ночи
  9. Лахденпохья — 8390 ₽ / 3,5 ночи
  10. Екатеринбург — 2568 ₽ / 2,2 ночи

*Средняя стоимость ночи в отелях

Евпатория - в топ-10 популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году

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