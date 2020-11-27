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Евпаторийский городской суд избрал меру пресечения для бывшего первого зама главы горадминистрации
Фото: страница К.Вавренюка в Facebook

Евпаторийский городской суд избрал меру пресечения для бывшего первого зама главы горадминистрации

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:49 27.11.2020

Евпаторийский городской суд избрал меру пресечения в отношении бывшего заместителя главы администрации города Кирилла Вавренюка в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Евпаторийский городской суд Республики Крым избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшего заместителя главы администрации г. Евпатории, который в прошлом, в период нахождения полуострова Крым в составе Украины, возглавлял прокуратуру г. Евпатории.  Бывший чиновник подозревается в совершении преступления предусмотренного  п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере – ред.). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, — говорится в сообщении.

Таким образом, Новый год Кирилл Вавренюк встретит за решеткой.

Напомним, экс-чиновника задержали сотрудники ФСБ 26 ноября.Как считает следствие, Вавренюк получил взятку в виде объекта капитального строительства за утверждение схемы земельного участка и сдачи участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов.

Евпаторийский городской суд избрал меру пресечения для бывшего первого зама главы горадминистрации

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