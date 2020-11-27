Евпаторийский городской суд избрал меру пресечения для бывшего первого зама главы горадминистрации

Евпаторийский городской суд избрал меру пресечения в отношении бывшего заместителя главы администрации города Кирилла Вавренюка в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Евпаторийский городской суд Республики Крым избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшего заместителя главы администрации г. Евпатории, который в прошлом, в период нахождения полуострова Крым в составе Украины, возглавлял прокуратуру г. Евпатории. Бывший чиновник подозревается в совершении преступления предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере – ред.). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, — говорится в сообщении.

Таким образом, Новый год Кирилл Вавренюк встретит за решеткой.

Напомним, экс-чиновника задержали сотрудники ФСБ 26 ноября.Как считает следствие, Вавренюк получил взятку в виде объекта капитального строительства за утверждение схемы земельного участка и сдачи участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов.