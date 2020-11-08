Евпаторийский санаторий «Чайка» в этом году принял на лечение почти 1 700 детей

За 10 месяцев 2020 года ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» им. Гелиловичей» принял на многопрофильное лечение 1 682 ребенка. Об этом сообщила заместитель главного врача медицинской организации Татьяна Мальцева.

По ее словам, 1 088 детей — жители Республики Крым, еще 594 приехали для санаторного лечения из других субъектов Российской Федерации.

Как отметила Татьяна Мальцева, евпаторийский санаторий «Чайка» является многопрофильным и проводит лечение детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, сердца и сосудов, а также с неврологической патологией и по профилю «педиатрия».

На базе санатория созданы все необходимые условия для проведения лечебных мероприятий для маленьких пациентов. Применяются грязевые аппликации, проводятся классический медицинский массаж и классическая лечебная физкультура, — сообщили в минздраве РК.

В санатории представлены и активно используются все виды аппаратной физиотерапии: электротерапия, магнитная терапия, лазерная терапия, ингаляторная терапия, синглетно-кислородная терапия. Также здесь функционирует комната галотерапии, установлены три термомассажные кровати.

Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями: оборудован корпус на 50 мест, где реализованы принципы «доступной среды», действует специальная тренажерная площадка на открытом воздухе.