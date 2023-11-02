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Евпаторию «зачищают» от незаконно возведённых конструкций

Евпаторию «зачищают» от незаконно возведённых конструкций

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 13:31 02.11.2023

Сотрудники МБУ «Порядок» провели демонтаж незаконно возведенных конструкций на ул. Караимской. Как сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова на своей странице в социальной сети «Вконтакте», здесь с помощью спецтехники пришлось вывозить фундаментные блоки, которые длительное время лежали посреди улицы.

Возведение самовольных построек портит облик города и доставляет неудобства для наших жителей и гостей, часто ограничивает движение по тротуару, заставляя пешеходов выходить на проезжую часть, – цитирует пресс-служба главу администрации.

Она также напомнила, что сначала такие объекты выявляют сотрудники управления муниципального и финансового контроля и размещают уведомление о необходимости его сноса. Если собственник не реагирует, то для демонтажа привлекают сотрудников МБУ «Порядок».

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Евпаторию "зачищают" от незаконно возведённых конструкций

источник: пресс-служба администрации Евпатории

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