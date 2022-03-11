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Фото: pxhere.com

Факт: число ранних бронирований билетов сократилось в несколько раз

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:19 11.03.2022

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру изучил динамику покупок авиа- и ж/д билетов и заметил существенное сокращение ранних бронирований. Резко сократилось число тех, кто готов покупать билеты на май и лето. Так, доля ранних бронирований на май на предыдущей неделе была в 3,4 раза меньше, чем год назад, а на лето — в 6,4 раза меньше. По ж/д билетам снижение интереса к раннему бронированию не такое заметное, всего 30%.

Также аналитики Туту.ру отмечают, что глубина бронирования авиабилетов по России за первую неделю марта уменьшилась в среднем более чем в два раза — с 27 дней до 12 дней. Средняя глубина бронирования билетов на поезда сократилась с 10 до 8 дней до поездки, — говорят аналитики сервиса.

В норме бронирования растут от недели к неделе ближе к дате поездки. Например, в 2021 году билеты с вылетами в мае с 1 по 7 марта бронировали в 2,3 раза чаще, чем в среднем в предыдущие восемь недель. А в этом году бронирование билетов на май в ту же неделю года сократилось примерно на 45% по сравнению со средним уровнем за предыдущие шесть недель.

Динамика бронирований авиабилетов с вылетом на май. За первые девять полных недель года

Полная неделя года Доля бронирований 2021 Доля бронирований 2022
1 3,5% 3,8%
2 4,7% 7,8%
3 6,6% 11,2%
4 6,7% 8,6%
5 9,8% 12,7%
6 13,5% 16,3%
7 16,4% 20,8%
8 16,4% 12,2%
9 22,4% 6,6%

Доля ранних бронирований ж/д билетов на май сократилась на 30% по сравнению с прошлым годом. При этом не произошло снижение числа бронирований в этом году: число покупок растет от недели к неделе в этом году, но нет такого скачка интереса к билетам на май, как был в начале марта в прошлом году.

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Динамика бронирований ж/д билетов на май. За первые девять полных недель года

Полная неделя года Доля бронирований 2021 Доля бронирований 2022
1 0,1% 0,1%
2 0,1% 0,1%
3 0,1% 0,1%
4 0,2% 0,2%
5 7,8% 9,7%
6 12,5% 20,5%
7 17,2% 22,1%
8 26,5% 21,1%
9 35,5% 26,1%

Оперативную информацию о ситуации с транспортным сообщением Туту собирает на этой странице и в телеграм-канале. Здесь мы сообщаем последние новости, которые касаются ограничений на полеты, возвратов билетов, дополнительных поездов. Также Туту.ру выпустил памятки для российских путешественников о том, что делать, если вы застряли за границей и как снять деньги за рубежом.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за февраль 2022 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  


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