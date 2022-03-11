Факт: число ранних бронирований билетов сократилось в несколько раз

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру изучил динамику покупок авиа- и ж/д билетов и заметил существенное сокращение ранних бронирований. Резко сократилось число тех, кто готов покупать билеты на май и лето. Так, доля ранних бронирований на май на предыдущей неделе была в 3,4 раза меньше, чем год назад, а на лето — в 6,4 раза меньше. По ж/д билетам снижение интереса к раннему бронированию не такое заметное, всего 30%.

Также аналитики Туту.ру отмечают, что глубина бронирования авиабилетов по России за первую неделю марта уменьшилась в среднем более чем в два раза — с 27 дней до 12 дней. Средняя глубина бронирования билетов на поезда сократилась с 10 до 8 дней до поездки, — говорят аналитики сервиса.

В норме бронирования растут от недели к неделе ближе к дате поездки. Например, в 2021 году билеты с вылетами в мае с 1 по 7 марта бронировали в 2,3 раза чаще, чем в среднем в предыдущие восемь недель. А в этом году бронирование билетов на май в ту же неделю года сократилось примерно на 45% по сравнению со средним уровнем за предыдущие шесть недель.

Динамика бронирований авиабилетов с вылетом на май. За первые девять полных недель года

Полная неделя года Доля бронирований 2021 Доля бронирований 2022 1 3,5% 3,8% 2 4,7% 7,8% 3 6,6% 11,2% 4 6,7% 8,6% 5 9,8% 12,7% 6 13,5% 16,3% 7 16,4% 20,8% 8 16,4% 12,2% 9 22,4% 6,6%

Доля ранних бронирований ж/д билетов на май сократилась на 30% по сравнению с прошлым годом. При этом не произошло снижение числа бронирований в этом году: число покупок растет от недели к неделе в этом году, но нет такого скачка интереса к билетам на май, как был в начале марта в прошлом году.

Динамика бронирований ж/д билетов на май. За первые девять полных недель года

Полная неделя года Доля бронирований 2021 Доля бронирований 2022 1 0,1% 0,1% 2 0,1% 0,1% 3 0,1% 0,1% 4 0,2% 0,2% 5 7,8% 9,7% 6 12,5% 20,5% 7 17,2% 22,1% 8 26,5% 21,1% 9 35,5% 26,1%

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