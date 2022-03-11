Факт: число ранних бронирований билетов сократилось в несколько раз

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Также аналитики Туту.ру отмечают, что глубина бронирования авиабилетов по России за первую неделю марта уменьшилась в среднем более чем в два раза — с 27 дней до 12 дней. Средняя глубина бронирования билетов на поезда сократилась с 10 до 8 дней до поездки, — говорят аналитики сервиса.
В норме бронирования растут от недели к неделе ближе к дате поездки. Например, в 2021 году билеты с вылетами в мае с 1 по 7 марта бронировали в 2,3 раза чаще, чем в среднем в предыдущие восемь недель. А в этом году бронирование билетов на май в ту же неделю года сократилось примерно на 45% по сравнению со средним уровнем за предыдущие шесть недель.
Динамика бронирований авиабилетов с вылетом на май. За первые девять полных недель года
|Полная неделя года
|Доля бронирований 2021
|Доля бронирований 2022
|1
|3,5%
|3,8%
|2
|4,7%
|7,8%
|3
|6,6%
|11,2%
|4
|6,7%
|8,6%
|5
|9,8%
|12,7%
|6
|13,5%
|16,3%
|7
|16,4%
|20,8%
|8
|16,4%
|12,2%
|9
|22,4%
|6,6%
Доля ранних бронирований ж/д билетов на май сократилась на 30% по сравнению с прошлым годом. При этом не произошло снижение числа бронирований в этом году: число покупок растет от недели к неделе в этом году, но нет такого скачка интереса к билетам на май, как был в начале марта в прошлом году.
Динамика бронирований ж/д билетов на май. За первые девять полных недель года
|Полная неделя года
|Доля бронирований 2021
|Доля бронирований 2022
|1
|0,1%
|0,1%
|2
|0,1%
|0,1%
|3
|0,1%
|0,1%
|4
|0,2%
|0,2%
|5
|7,8%
|9,7%
|6
|12,5%
|20,5%
|7
|17,2%
|22,1%
|8
|26,5%
|21,1%
|9
|35,5%
|26,1%
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