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Факт: хроническая бессонница увеличивает риск развития болезни Альцгеймера
фото: pxhere.com

Факт: хроническая бессонница увеличивает риск развития болезни Альцгеймера

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:38 04.02.2022

Врач-невролог, психиатр, сомнолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Руслан Исаев рассказал о последствиях хронической бессонницы.

По статистике, более 30% людей старшего возраста страдают бессонницей, и более чем в 50% случаев она является хронической. Хроническое нарушение сна в 1,5 раза увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера, приводит к депрессии, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и психозов, значительно ухудшает качество жизни.  Для решения этой проблемы необходимо обратиться к врачу-неврологу или сомнологу.

Как отмечает Руслан Исаев, в первую очередь нужно попробовать справиться с бессонницей с помощью немедикаментозных подходов, например, соблюдения гигиены сна. Если они окажутся малоэффективными, то врач назначит лекарственные средства со снотворным действием. Одними из самых безопасных в пожилом возрасте являются препараты мелатонина и ряд снотворных из так называемой Z-группы. Их назначают коротким курсом в малых дозировках при острой бессоннице, при длительном применении они могут вызвать привыкание. При хронической бессоннице эффективными методами являются психотерапия и использование антидепрессантов со снотворным, успокаивающим, противотревожным эффектом, которые подбираются индивидуально лечащим врачом.

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Врач также предупредил, что снотворные из группы бензодиазепинов небезопасны для людей старше 60 лет, так как они часто приводят к побочным эффектам, вызывают зависимость и ухудшают память. Кроме того, в пожилом возрасте не рекомендуется принимать барбитурат-содержащие препараты. Эти средства так же влияют на память, увеличивают риск психоза, падений и сердечно-сосудистых осложнений. Опасность заключается и в том, что пожилые люди принимают эти на первый взгляд безобидные препараты бесконтрольно.

Для справки:

Российский геронтологический научно-клинический центр РНИМУ им. Н.И. Пирогова – это уникальное медицинское учреждение федерального значения, занимающееся разработкой и внедрением технологий управления процессами старения. В 2022 году центр отмечает 25-летний юбилей. РГНКЦ ведет медицинскую, научно-исследовательскую, организационно-методическую и образовательную деятельностью. Руководит центром доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный гериатр Минздрава России, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Николаевна Ткачева.


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