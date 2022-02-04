Факт: хроническая бессонница увеличивает риск развития болезни Альцгеймера

Врач-невролог, психиатр, сомнолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Руслан Исаев рассказал о последствиях хронической бессонницы.

По статистике, более 30% людей старшего возраста страдают бессонницей, и более чем в 50% случаев она является хронической. Хроническое нарушение сна в 1,5 раза увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера, приводит к депрессии, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и психозов, значительно ухудшает качество жизни. Для решения этой проблемы необходимо обратиться к врачу-неврологу или сомнологу.

Как отмечает Руслан Исаев, в первую очередь нужно попробовать справиться с бессонницей с помощью немедикаментозных подходов, например, соблюдения гигиены сна. Если они окажутся малоэффективными, то врач назначит лекарственные средства со снотворным действием. Одними из самых безопасных в пожилом возрасте являются препараты мелатонина и ряд снотворных из так называемой Z-группы. Их назначают коротким курсом в малых дозировках при острой бессоннице, при длительном применении они могут вызвать привыкание. При хронической бессоннице эффективными методами являются психотерапия и использование антидепрессантов со снотворным, успокаивающим, противотревожным эффектом, которые подбираются индивидуально лечащим врачом.

Врач также предупредил, что снотворные из группы бензодиазепинов небезопасны для людей старше 60 лет, так как они часто приводят к побочным эффектам, вызывают зависимость и ухудшают память. Кроме того, в пожилом возрасте не рекомендуется принимать барбитурат-содержащие препараты. Эти средства так же влияют на память, увеличивают риск психоза, падений и сердечно-сосудистых осложнений. Опасность заключается и в том, что пожилые люди принимают эти на первый взгляд безобидные препараты бесконтрольно.

Для справки:

Российский геронтологический научно-клинический центр РНИМУ им. Н.И. Пирогова – это уникальное медицинское учреждение федерального значения, занимающееся разработкой и внедрением технологий управления процессами старения. В 2022 году центр отмечает 25-летний юбилей. РГНКЦ ведет медицинскую, научно-исследовательскую, организационно-методическую и образовательную деятельностью. Руководит центром доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный гериатр Минздрава России, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Николаевна Ткачева.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!