Фанатам смешанных боевых искусств – новости и трансляции ММА в режиме онлайн

Даже далеким от боевых единоборств людям известны фамилии Емельяненко, Макгрегор, Нурмагомедов… Турниры и поединки ММА (Mixed Martial Arts) популярны и зрелищны. Имена чемпионов – на слуху. Матч ТВ проводит регулярные трансляции боев, здесь же в режиме онлайн доступны новости ММА. Информация – самая разнообразная: от статистики до комментариев специалистов, от спаррингов до чемпионатов, от жизненных историй до интервью промоутеров.

Одно из самых распространенных заблуждений о смешанных боевых искусствах то, что это «бои без правил», вариации на тему фильмов «Кровавый спорт» или «Кулак ярости». Мягко говоря, это не так. Правила есть, достаточно строгие, немало и запретов (их свыше 30). В частности, в октагоне (площадка боя, аналог ринга, только более огражденная) запрещены укусы, атаки на глаза, удары головой, т.н. «рыболовные крючки» — атаки пальцами незащищенных мест, удары по позвоночнику, затылку, в горло… Есть версия, что ММА объединил в себе жесткость и принципиальность бокса, силу и упорство вольной борьбы, мудрость и стратегию древнегреческого панкратиона, ловкость и молниеносность карате, хитрость и расчетливость джиу-джитсу. Возможно, это, действительно, синтез, но на сегодня – вполне самостоятельный вид спорта, стремительно развивающийся, к тому же.

Еще один миф: в этом «мордобое» бойцы чаще побеждают нокаутом. В качестве наглядного примера приведем статистику боев прошлого года под эгидой UFC (Ultimate Fighting Championship) – самой известной спортивной организации, промоутеру турниров MMA. Всего состоялось 456 поединков. Из них завершились нокаутом 139, сабмишенов (досрочных сдач боев) зарегистрировано только 82. Остальное (более 50%) – победы по очкам, решением судей (причем только 185 – единогласным решением). Чего же не отнять, так это бескомпромиссности таких противостояний. За год зафиксировано всего 5 ничьих.

Мужская работа? Женщины в ММА тоже прижились. Их поединки собирают множество зрителей. Считается, что истоки таких женских «боев без правил» — миллениальные, с 2000 года. Но если быть точными, первый официальный турнир ММА среди женщин состоялся в 2001 году в Японии («Smackgirl»). Сейчас промоушен-фирм и турниров, открывающих «женские дивизионы» свыше десятка, но основной среди них все тот же UFC.

Сайт Матч ТВ полон информации о мире спорта. «Спорт номер один» (футбол), понятно, вне конкуренции. Но здесь каждый болельщик, поклонник любого вида и направления найдет для себя что-то новое, интересное, эксклюзивное. В том числе и фанаты смешанных единоборств, боев ММА.